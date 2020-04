Z powodu pandemii koronawirusa kina na całym świecie zostały zamknięte w połowie marca. Od tego momentu daty premier największych filmowych hitów są przesuwane w czasie. Coraz więcej tytułów trafia też bezpośrednio na platformy VOD.

Popularność kin samochodowych

W ostatnim czasie na terenie USA zanotowano zwiększony wzrost zainteresowania kinami samochodowymi. Niezwykle popularne w latach 50., dziś nieco zapomniane obiekty, zauważyły w ostatnich tygodniach znaczny przypływ nowych klientów.

Właściciele kin zwracają uwagę, że przyczyną tego wzrostu zainteresowania są przede wszystkim warunki, w jakich umożliwiają widzom oglądanie produkcji na wielkim ekranie. Można je skwitować, jako „razem, ale osobno”, co wydaje się idealnym rozwiązanie na czas, w którym wciąż obowiązują zasady dystansu społecznego.

Premiera w kinie plenerowym

Teraz dystrybutor filmowy – IFC Films chce skorzystać z nowej popularności tych obiektów i wypuścić swój najnowszy film – horror „The Wretched” w wybranych kinach samochodowych na terenie USA.

Jest to niezwykle ciekawy sposób promocji obrazu. O produkcji, która jako jedna z pierwszych premier pojawi się w kinie samochodowym, będzie głośno właśnie z tego powodu. Na dodatek pojawienie się tytułu w bieżącym kinowym repertuarze przyczyni się także do tego, że na pewno film pojawi się w historycznych notowaniach amerykańskiego box-office. Należy więc przyznać, że jest to bardzo sprytna strategia marketingowa.

„The Wretched” – fabuła

Film w reżyserii Bretta i Drew Pierce’ów opowiada o zbuntowanym nastolatku, który przyjeżdża do ojca, aby spędzić z nim wakacje. W trakcie pobytu odkrywa mroczną tajemnicę rodziny z domu obok. Okazuje się, że sąsiedzi zostali opętani przez dziwnego demona z lasu, który pragnie nie tylko zabić pozostałych członków społeczności, ale także całkowicie wymazać jakąkolwiek pamięć o nich. Wygląda na to, że jedynie główny bohater może powstrzymać groźne siły ciemności.

Fabuła filmu przywodzi na myśl dwie wersje filmu „Postrach nocy”, z 1985 i 2011 roku. Warto zwrócić także uwagę, że prezentowany na różnych festiwalach grozy na całym świecie film posiada obecnie wysoką ocenę w serwisie Rotten Tomatoes.

„The Wretched” – zwiastun

Zwiastun filmu „The Wretched” prezentuje się następująco:

„The Wretched” – data premiery i wybrane kina samochodowe

Film ma trafić do wybranych serwisów VOD w piątek 1 maja. Tego dnia ma pojawić się także w wybranych kinach samochodowych, na terenie Stanów Zjednoczonych. Wybrane kina to:

West Wind Glendale Drive-in, Glendale, AZ

West Wind Sacramento Drive-in, Sacramento, CA

Ocala Drive-In, Ocala, FL

Sweet Onion Cinemas, Vidalia, GA

Mission Tiki Drive In, Montclair, CA

Starlight Drive-In Theatre, Atlanta, GA

