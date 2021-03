"House of Gucci": Jared Leto jako Paolo Gucci na zdjęciach z planu

Jared Leto znany jest z tego, że przykłada się do swoich ról i nie boi się odważnych transformacji, czego dowiódł m.in. swoją oscarową rolą w filmie "Witaj w klubie". Teraz udowadnia to po raz kolejny. Paparazzim udało się uchwycić go podczas pracy na planie nowego filmu Ridleya Scotta, który powstaje właśnie we Włoszech. Lider 30 Seconds To Mars, by wcielić się w postać Paolo Gucciego - kuzyna głównego bohatera filmu, Maurizio Gucciego, zmienił się nie do poznania. I jest to zmiana, która może mocno zniechęcić fanów i fanki wdzięków aktora do obejrzenia "House of Gucci". Zobaczcie sami:

"House of Gucci": obsada i twórcy

"House of Gucci" to jeden z najciekawszych projektów filmowych 2021 roku z uwagi na intrygujący temat, nazwisko reżysera i fenomenalną obsadę. Ridley Scott opowie w nim niecodzienną historię spadkobiercy słynnego domu mody - Maurizio Gucciego oraz Patrizii Reggiani, która w 1998 roku zleciła jego zabójstwo, za co została skazana na 29 lat więzienia.

W główne role wcielą się Adam Driver i Lady Gaga, którym na ekranie (poza Jaredem Leto) towarzyszyć będą Jeremy Irons, Al Pacino, Camille Cottin, Jack Huston i Reeve Carney.

Scenariusz powstał w oparciu o książkę "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" autorstwa Sary Gay Forden. Napisał go Roberto Bentivegna. Ridley Scott nie tylko reżyseruje, ale także produkuje film o Guccich wraz z Gianniną Scott i Kevinem J. Walshem.

"House of Gucci" ma trafić do kin 24 listopada 2021.