Hugh Jackman powróci jako Wolverine w "Deadpoolu 3"! Znamy datę premiery filmu

Hugh Jackman wraca jako Wolverine w Deadpoolu 3

Stało się. Po latach teasowania, niezliczonej ilości żartów i różnych innych cudactw, Ryan Reynolds dopiął swego i przekonał Hugh Jackmana do wyciągnięcia z szafy pazurów z adamantium. Aktor poinformował oficjalnie w swoich mediach społecznościowych, że w "Deadpoolu 3" pojawi się Wolverine, którego ponownie zagra wspomniany australijski gwiazdor.

Dla Jackmana będzie to powrót do roli, z którą pożegnał się w filmie "Logan" z 2017 roku. Jak pewnie pamiętacie (spoiler!) postać umiera pod koniec tej docenianej produkcji, więc Deadpool będzie musiał zrobić jakieś szacher-macher, żeby przywrócić Wolverine'a do świata żywych - w sumie pod koniec "Deadpoola 2" Wade Wilson jest posiadaczem wihajstru, który pozwala mu podróżować w czasie, więc może twórcy pójdą tym tropem?

Oprócz tego Reynolds poinformował w swoim wideo, że "Deadpool 3" zadebiutuje w kinach dopiero 6 września 2024 roku. Na zwiastuny zatem jeszcze chwilę poczekamy:

Reżyserem "Deadpoola 3" jest Shawn Levy, który współpracował niedawno z Reynoldsem przy "Free Guyu" i "The Adam Project", a z Hugh Jackmanem stworzył kilka lat temu film "Real Steel".

Scenarzystami produkcji są natomiast Rhett Reese i Paul Wernick, którzy współpracowali z Reynoldsem przy dwóch poprzednich odsłonach serii. Wcześniej nad filmem pracowały siostry Molyneux, które są odpowiedzialne za serial "Bob's Burgers".

Tak jak wspomnieliśmy, w "Deadpoolu 3" powróci Hugh Jackman jako Wolverine i Ryan Reynolds jako Deadpool, a film zobaczymy w kinach 6 września 2024 roku.