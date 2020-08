Hulk versus Wolverine – kto zwyciężyłby w takim starciu? Hugh Jackman udziela konkretnej odpowiedzi

Pytanie padło podczas wywiadu na antenie amerykańskiego radia Sirius FM. Kontekstem dla jego zadania na antenie był fakt, że Mark Ruffallo, który znany jest fanom Marvel Cinematic Universe, jako Hulk, jest kontrkadydatem do statuetki Emmy, za podwójną rolę w serialu „To wiem na pewno”.

Dziennikarz radia zadał więc zasadnicze pytanie, które na pewno przeszło przez głowę wielu fanów filmów superbohaterskich.

Hulk versus Wolverine – kto zwycięży?

Hugh Jackman udzielił konkretnej odpowiedzi:

" „Ostatnio próbowałem z nim [Markiem] porozmawiać, ale nie odbiera moich telefonów. Może i lepiej, bo coś czuję, że ta odpowiedź szykuje się na podwaliny kolejnej sprzeczki (śmiech). (…) "

" "Postawmy jednak sprawę jasno – Wolverine by całkowicie zmiażdżył Hulka w starciu. Nie wiem czy wiecie, ale Wolverine po raz pierwszy pojawił się w ogóle w komiksie, poświęconym Hulkowi. Śmignął w zasadzie na ostatniej stronie komiksu o Hulku. I w zasadzie stąd zrodził się cały konflikt na linii obu bohaterów, a Wolverine przybrał tak ważną rolę w popkulturze. Myślę, że Hulk trochę zazdrości Wolverine’owi popularności” – dodał aktor. "

Hulk versus Wolverine – plotki na temat filmowego starcia

W tym miejscu warto przypomnieć, że od czasu do czasu przez popkulturowy eter przewijają się plotki o ew. filmie, w którym zobaczylibyśmy starcie Hulka z Wolverinem.

Wiadomo też, że Disney, właściciel marki Marvel, a od niedawna także 20th Century Fox, pod którego egidą powstawały filmy z serii „X-Men”, poszukuje nowego odtwórcy roli Wolverine’a. Hugh Jackman zakończył bowiem swoją przygodę z postacią filmem „Logan. Wolverine” z 2018 roku. Produkcją Jamesa Mangolda, która była nawet nominowana do Oscara za Najlepszy Scenariusz Adaptowany.

Jako, że wiadomo, że Jackman nie wróci do roli, media od czasu do czasu wspominają o poszukiwaniach młodszego aktora. Dotychczasowe nazwiska, które przewijały się w informacjach w tym kontekście to: Taron Egerton, Dacre Montgomery, czy nawet Tom Hardy. Oczywiście wszystko to znajduje się na poziomie plotek, niemniej wydaje się, że starcie dwóch ikonicznych postaci z komiksów mogłoby przyciągnąć rzesze fanów do kin.

