Czy wiesz, że: Idris Elba był za młodu DJ-em, ochroniarzem w klubie i handlował zielskiem

Idris Elba za młodu handlował marihuaną i był DJ-em

Idris Elba to powszechnie znany i szanowany aktor, który zasłynął rolami w "Prawie Ulicy" od HBO, czy "Moich córkach" i "American Gangster", a potem stał się gwiazdą kina po produkcjach pokroju "Pacific Rim" i "The Suicide Squad". Lista jest oczywiście zdecydowanie dłuższa, ale krótko mówiąc - wiecie, kto to jest i co w karierze aktorskiej zrobił.

Czy wiedzieliście natomiast, że zanim stał się jednym z najpopularniejszych aktorów na świecie, Elba parał się wieloma różnymi ciekawymi zawodami? Jego przeszłość DJ-ska jest całkiem nieźle znana i udokumentowana, ale aktor zdradził ostatnio, że to nie jedyna robota, którą podjął w czasach młodości.

Aktor niedawno był gościem SiriusXM, gdzie promował film "Sonic 2", gdzie wciela się w antagonistę o imieniu Knuckles. Opowiedział o swoich początkach w Stanach Zjednoczonych, gdzie przeprowadził się kilkadziesiąt lat temu - w tym między innymi o tym, co robił, żeby mieć pieniądze na życie.

Jak możemy usłyszeć w wywiadzie z Elbą:

Handlowałem kiedyś zielskiem. Nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć otwarcie w programie? To była chwilowa sprawa, musiałem jakoś płacić za czynsz i jedzenie. Przez sporo lat byłem też DJ-em. Pracowałem jako ochroniarz w Caroline's Comedy Club, co jest całkiem zabawne, bo obserwowałem wielu komików, którzy teraz są znani. Zresztą nawet Dave Chappelle mnie pamięta, bo kupował ode mnie wtedy trawkę.

Tak jak wspomnieliśmy, aktor promował film "Sonic 2", który dopiero co trafił do kin. Oprócz niego, w filmie pojawia się też m.in. Ben Schwartz, Jim Carrey i James Marsden.