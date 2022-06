"Igrzyska śmierci" doczekają się nowego filmu. Oto zapowiedź "The Ballad of Songbirds and Snakes" [WIDEO]

Ballada ptaków i węży - zobaczcie zapowiedź filmu

Jak podaje Deadline, pierwszy teaser filmu "The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds And Snakes" zaprezentowano podczas CinemaCon 2022 - imprezy, która odbyła się pod koniec kwietnia 2022 roku. Twórcy postanowili jednak zaprezentować zapowiedź szerszemu gronu odbiorców i materiał trafił na YouTube.

Zapowiedź jest jedynie animacją ukazującą logo i tytuł filmu, przeplataną hasłami, zapraszającymi ponownie do świata "Igrzysk śmierci". Widzimy też, że film ma nam przedstawić odpowiedź na pytanie, kto w tym świecie jest ptakiem, a kto wężem, co oczywiście nawiązuje do symboliki uniwersum stworzonego przez Suzanne Collins.

W animacji widzimy kosogłosa siedzącego na gałęzi oplecionej przez węża, co chociaż nie pokazuje nam samego filmu, to jest przynajmniej całkiem przyjemne wizualnie:

Oglądaj

Książka "Ballada ptaków i węży. Igrzyska śmierci" została opublikowana przez Collins w roku 2020. Historia ukazana w tej odsłonie cyklu opowiada o młodym Coriolanusie Snow - ostatniej nadziei jego zamierającego rodu. Chłopak bierze udział w 10. Igrzyskach Śmierci wraz z Lucy Grey Baird. W główne role wcielą się Tom Blythe oraz Rachel Zegler.

Film "The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds And Snakes" trafi do kin już 17 listopada 2023 roku. Reżyserem produkcji został Francis Lawrence - filmowiec odpowiedzialny za dwie poprzednie części "Igrzysk śmierci". Autorem scenariusza jest Michael Lesslie znany z takich produkcji, jak "Makbet" czy "Assassin’s Creed".