Ile razy Kapitan Ameryka oberwał w filmach MCU? Fani przygotowali kompilację uderzeń

Kapitan Ameryka to kawał twardego zawodnika. W sieci niedawno pojawiło się wideo przygotowane przez kanał Mr. Sunday Movies, na którym pojawiają się omówienia filmów superbohaterskich, teorie na temat nadchodzących produkcji i inne fanowskie ciekawostki. Jeden z ostatnich materiałów opublikowanych na profilu dotyczy Kapitana Ameryki - a konkretnie tego, ile razy obrywał w filmach MCU.

Ile razy Kapitan Ameryka dostał w papę w filmach MCU?

Według obliczeń australijskich kolegów z Mr. Sunday Movies, Kapitan Ameryka oberwał łącznie 91 razy. Brane były oczywiście pod uwagę wszystkie filmy z udziałem Rogersa - od "Captain America: First Avenger" aż do "Avengers: Endgame", które najprawdopodobniej będzie ostatnim występem Chrisa Evansa w roli Steve'a Rogersa.

Prawdę mówiąc, liczba 91 nie wydaje się być aż tak duża. Biorąc pod uwagę, że Kapitan Ameryka pojawił się łącznie w 7 filmach MCU (9 jeżeli liczymy krótkie cameo w "Thor: Dark World" i "Spider-Man: Homecoming"), to używając skomplikowanych obliczeń, wychodzi na to, że średnio obrywał 13 razy na film. Myśleliśmy, że będzie to znacznie wyższa liczba. Cóż, jedyne co pozostaje to obejrzeć wideo: