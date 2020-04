"Inni" - powstanie remake słynnego horroru z Nicole Kidman w roli głównej. Co wiemy o filmie?

"Inni" z Nicole Kidman w roli głównej to jeden z najsłynniejszych horrorów o duchach w historii kinematografii. I jeden z najlepszych filmów grozy w ogóle. W chwili premiery (od której za rok minie już 20 lat), film Alejandra Amenábara zaskarbił sobie sympatię krytyków oraz zarobił 210 milionów dolarów, przy budżecie zaledwie 17. Już wkrótce przyjdzie nam zobaczyć nową wersję historii Grace i jej uczulonych na światło słoneczne dzieci.

Akcja "Innych" rozgrywa się w 1945 roku i opowiada historię młodej kobiety, która wraz z dwójką dzieci zamieszkuje ponure domostwo na wyspie u wybrzeży Anglii. Jej mąż przebywa na wojnie, a jedyne towarzystwo stanowi służba. Pewnego dnia cały personel znika jednak w niewyjaśnionych okolicznościach, a w domu zaczynają dziać się przerażające rzeczy.

Prawa do stworzenia remake'u nabyło studio Sentient Entertainment. Na obecną chwilę wiemy jedynie, że film ma być uwspółcześnioną wersją znanej nam historii, a udziałem zainteresowane są czołowe nazwiska Hollywood.

Producentami filmu zostali Renee Tab, Christopher Tuffin oraz Lucas Akoskin z Aliwen Entertainment. W rozmowie z magazynem Deadline, Renee Tab wyznała:

To zaszczyt móc pracować nad moim ulubionym filmem grozy wszech czasów i ponownie przedstawić go na wielkim ekranie, zapoznając z nim nowych widzów. To aż dziwne i niesamowite, jak aktualne są dziś tematy poruszane w tej produkcji: samoizolacja, paranoja i strach. I oczywiście intensywne pragnienie ochrony naszych dzieci i nas samych przed zagrożeniem. Już nie możemy się doczekać, by pokazać wam wszystkie warstwy postaci Grace, której rozpacz i demony zabrały widzów w doprawdy poruszającą podróż. "