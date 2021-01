Irańska odpowiedź na "Lśnienie". Zobacz zwiastun horroru "The Night"

"Lśnienie" to klasyka horroru i niedościgniony ideał kina grozy. Irański film "The Night" poszedł śladem wyznaczonym przez Stanleya Kubricka. Jak prezentuje się zwiastun produkcji?

Do sieci trafił zwiastun horroru "The Night", przez wiele osób porównywany do "Lśnienia". Czy irański film ma szansę przebić dzieło Stanleya Kubricka?

"The Night" - zwiastun irańskiego horroru

Większość osób zapytanych o najlepsze horrory w dziejach kina zapewne wymieni "Lśnienie" - adaptację powieści Stephena Kinga w reżyserii Kubricka. Przez lata wokół filmu pojawił się kult nie tylko miłośników amerykańskiego reżysera, ale również fanów kina grozy.

Wielokrotnie próbowano iść w ślady filmowca i powołać do życia historię o szaleństwie narastającym w głównym bohaterze znajdującym się w jakimś odludnym miejscu. "Lśnienie" zawsze zajmuje jednak wśród tego rodzaju filmów pierwsze miejsce. W sieci pojawił się zwiastun horroru "The Night", który sugeruje, że twórcy są duchowymi spadkobiercami Kubricka i jego podejścia do książki Kinga. Oto jak prezentuje się zapowiedź filmu.

Oglądaj

"The Night" to horror psychologiczny w reżyserii Kourosha Ahariego. Irański twórca postanowił przybliżyć widzom historię Babaka i Nedy- zmęczonej życiem pary z małym dzieckiem. Po nocy spędzonej z przyjaciółmi bohaterowie postanawiają przespać się w hotelu Normandie. Dziwne miejsce okazuje się kryć wiele sekretów. Więcej tajemnic mają jednak Babak i Neda. Nadnaturalna siła będzie się starała zrobić wszystko, by prawda na temat bohaterów wyszła na jaw.

Twórcy zaprezentowali również plakat do filmu.

Fot. foto: IFC Midnight/materiały prasowe

Reżyser "The Night" jest pierwszym twórcą po rewolucji w Iranie, którego film został wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych i dostał licencję wydawniczą w tym arabskim kraju. Oto jak prezentuje się oficjalny opis horroru.

Horror psychologiczny podąża drogą wydeptaną przez "Lśnienie", wabiąc widzów do złowieszczego hotelu, który równocześnie kusi. W gmachu duchy przeszłości wciąż czają się za każdym rogiem. Strachy, które ukrywają się na korytarzach, są bardziej realne i przerażające niż jakikolwiek filmowy potwór w masce. "The Night" sprawi, że już nigdy nie będziecie chcieli spędzić nocy z dala od domu.

Zapowiada się więc niezmiernie interesująco.

"The Night" - kiedy premiera?

Za scenariusz filmu Kourosha Ahariego odpowiadają Milad Jarmooz i Kourosh Ahar. W rolach głównych wystąpili Shahab Hosseini oraz Niousha Noor. Dystrybutorem horroru na terenie USA jest IFC Midnight. Premiera odbędzie się 29 stycznia 2021 roku w wybranych kinach i na platformach streamingowych. Na razie nie wiadomo, kiedy "The Night" zawita do Polski.