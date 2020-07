Iście gwiazdorska obsada w nowym filmie Disneya! Zobaczcie zwiastun "The One and Only Ivan"

"The One and Only Ivan" to adaptacja powieści Katherine Alice Applegate o tym samym tytule i opowie nam o sile przyjaźni i znaczeniu miejsca, które nazywamy domem. W sieci ukazał się właśnie pierwszy zwiastun.

"The One and Only Ivan" - zwiastun filmu Disneya z gwiazdorską obsadą

Zwiastun filmu "The One and Only Ivan" prezentuje się następująco:

Głównym bohaterem jest tutaj przyjazny goryl imieniem Ivan, który zamieszkuje... lokalną galerię handlową. Jego towarzyszami życia są słonica Stella i pies Bob. Ivan wiedzie szczęśliwe życie do czasu, gdy w ich "skromne progi" trafia słoniątko Ruby. Gdy goryl dowiaduje się, że maleństwo zostało odebrane swojej prawdziwej rodzinie żyjącej na wolności, zaczyna kwestionować swoje dotychczasowe życie i tęsknić za dżunglą.

Reżyserką filmu jest Thea Sharrock, scenariusz wyszedł zaś spod pióra Mike'a White'a. W obsadzie znalazły się niemal same wielkie nazwiska: Bryan Cranston ("Breaking Bad"), Ramon Rodriguez, Ariana Greenblatt, Phillipa Soo i Betsy Graver. To jednak nie wszystko, głosu zwierzakom użyczyły bowiem takie gwiazdy jak: Helen Mirren, Sam Rockwell, Danny DeVito, Brooklynn Prince, Chaka Khan, Mike WhitePhilippa Soo oraz Angelina Jolie, która pełni również funkcję producentki.

"The One and Only Ivan" miał się początkowo ukazać w kinach, jednak pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany twórców i premiera odbędzie się na Disney + 14 sierpnia 2020 roku. Na obecną chwilę nie wiemy niestety, na której platformie film dostępny będzie w Polsce.