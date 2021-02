Jack Black dołączył do Harta, Curtis i Blanchett w "Borderlands". Zagra ulubieńca fanów

Wygląda na to, że "Borderlands" będzie hitem kinowym z krwi i kości. Do obsady filmu dołączyła kolejna gwiazda - Jack Black wcieli się w jednego z ulubieńców fanów, robota Claptrapa.

Borderlands - do obsady dołączył Jack Black

Eli Roth komponuje swoją własną drużynę gwiazd do filmu "Borderlands". Do obsady produkcji dołączył Jack Black, który wcieli się w Claptrapa, sarkastycznego i w sumie rasistowskiego robota, będącego jednocześnie jedną z twarzy marki.

Wieści podał The Hollywood Reporter. Black będzie udzielał głosu Claptrapowi (bo to w końcu robot) i trudno sobie wyobrażać lepszą osobę do zagrania tej roli (no może oprócz Kevina Harta, ale ten jest już obsadzony w roli Rolanda). Sam robot jest raczej bohaterem komediowym i jego rolą jest rozładowywanie napięcia oraz obrażanie innych postaci.

Na temat wyboru wypowiedział się prezes Lionsgate, Nathan Kahane, który wyjaśnił, że to jest wręcz idealny kandydat do tej roli:

To jedna z najbardziej oczywistych decyzji, którą kiedykolwiek podjęliśmy. Ktokolwiek, kto grał kiedyś w Borderlands wie, że Jack jest perfekcyjny, wyborem do tej roli. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy dodać do naszej obsady tak genialny głos i niekończące się źródło energii, którym jest Jack Black. Wniesie wiele dobrego do filmu.

Eli Roth również nie krył entuzjazmu - panowie współpracowali już przy filmie "The House with a Clock in its Walls" (występowała w nim również Blanchett), więc doskonale wie, o czym mówi:

Jestem podekscytowany, że znowu będę mógł pracować z Jackiem - tym razem w studiu nagraniowym. Claptrap jest najśmieszniejszą postacią w całej grze i JB jest perfekcyjnym kandydatem do tej roli.

Spodziewamy się jednak, że nie jest to ostatnie głośne nazwisko związane z tym filmem. W końcu do obsadzenia są jeszcze dwaj Łowcy Skarbów, a także Przystojny Jack i inne ikoniczne postaci z serii. Patrząc na to, jak często pojawiają się informacje o obsadzie "Borderlands", być może do końca lutego 2021 roku poznamy już wszystkie gwiazdy filmu. Jego data premiery jest na razie nieznana.