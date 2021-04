Jak Thor będzie wyglądał w "Love and Thunder"? Chris Hemsworth pokazał wideo z planu

Chris Hemsworth zaprezentował światu nową fryzurę Thora, którą będziemy mogli widzieć w "Love and Thunder". Towarzyszyło temu sympatyczne, rodzinne wideo.

Chris Hemsworth pokazał nową fryzurę Thora

Hemsworth podzielił się na Instagramie uroczyn wideo, na którym trenuje boks ze swoim małym, przebranym za Thora, synkiem. Fani bardzo szybko zauważyli, że gwiazdor Marvela powrócił do swojej starej fryzury - znów ma długie włosy i majestatyczny warkocz.

Krótko mówiąc - Thor znowu wygląda jak klasyczny Thor:

"Thor: Love and Thunder" jest w produkcji od kilku miesięcy. Reżyserem i współscenarzystą filmu jest ponownie Taika Waititi. Wiemy na pewno, że w produkcji ponownie zobaczymy Natalie Portman, która wraca do roli Jane Foster. Tym razem, ma się stać Potężną Thor.

Waititi zapowiedział również, że w produkcji zobaczmy Walkirię (Tessa Thompson), Lady Sif (Jaime Alexander), ale także nowe postaci, a konkretnie Christiana Bale'a w roli Gorra i Russella Crowe w nieznanej roli.

Chris Hemsworth wrócił też do formy. Ostatnio widzieliśmy go w "Avengers: Endgame", w którym Thor zapuścił pokaźny brzuszek piwny i nieogarniętą brodę. Według dublera Hemswortha, Bobby'ego Hollanda Hantona, aktor jest "większy, niż kiedykolwiek wcześniej". Jak opowiedział w rozmowie z New Zealand Herald:

Trenujemy cały czas, cały czas trzymamy dietę i chodzimy na siłownię. Jest w swojej życiowej formie, jest większy, niż kiedykolwiek wcześniej, co jest trochę problematyczne, ale lubię wyzwania. Jemy co dwie godziny, to stało się dla nas obowiązkiem, a nie przyjemnością, trenujemy dwa razy dziennie... Ale idzie nam dobrze - spójrzcie tylko na niego, jest kupą mięśni.

Film "Thor: Love and Thunder" ma zadebiutować już 6 maja 2022 roku.