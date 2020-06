Jak dobrze znasz serię filmów o Harrym Potterze? [QUIZ]

"Harry Potter" to jedno z najpotężniejszych i przede wszystkim najbardziej uwielbianych uniwersów naszej popkultury. Miliony fanów na całym świecie po dziś dzień wracają do serii, mimo że ostatni z filmów ukazał się niespełna 10 lat temu. Jeśli zaliczacie się w poczet miłośników czarodziejskiego świata wykreowanego przez J.K. Rowling, zapraszamy was do wzięcia udziału w naszym quizie, który sprawdzi jak dobrze znacie "Harry'ego Pottera".

QUIZ - jak dobrze znasz serię filmów o Harrym Potterze?

Na wstępnie zaznaczamy, że pytania dotyczą wyłącznie serii filmowej - książki nie były przez nas brane pod uwagę. Gotowi na sprawdzian z wiedzy magicznej?