W piątek zadebiutował film "Spider-Man: No Way Home", który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony fanów i krytyków. Jego treść sprawiła, że fani chcą nowej części starej serii. W TEKŚCIE BĘDĄ SPOILERY DOTYCZĄCE TEJ PRODUKCJI.

The Amazing Spider-Man 3 - o czym miał być film?

Oczywiście powodem tego całego zamieszania jest fakt, że w "No Way Home" pojawili się wszyscy trzej ekranowi Spider-Manowie, czyli Tobey Maguire, Andrew Garfield i Tom Holland. Każdy z nich ma swój moment do zabłyśnięcia, ale to bohaterstwo, zabawne teksty i chemia z pozostałymi członkami obsady Garfielda wychodziły na pierwszy plan. To sprawiło, że fani chcieliby zobaczyć kolejny film z Niesamowitym Spider-Manem.

Sporo osób może nie pamiętać, że zainspirowani sukcesem "The Avengers", twórcy serii "Niesamowity Spider-Man" chcieli stworzyć swoje własne filmowe uniwersum, które kontynuowałby "Niesamowity Spider-Man 3" i "4", a także spin-offy "Venom" oraz "Sinister Six", w których Gustav Fiers/The Gentleman (Michael Massee) miał odgrywać rolę "złego" Nicka Fury'ego, rekrutującego grupę antagonistów.

"NSM 2" przedstawiał nam już Felicię Hardy (Felicity Jones), która mogła zostać Black Cat, Alistaira Smythe'a (B.J. Novak), a także Alekseia Sytsevicha (Paul Giamatti) w roli Rhino. Ta cała trójka miała dołączyć do Sinister Six, które wypełnialiby również Doctor Octopus i Vulture (ich stroje widzieliśmy w samym filmie). Sponsorem całości i szefem drużyny miałby być natomiast wracający zza grobu Norman Osborn/Green Goblin.

To potwierdzili nam twórcy - w usuniętych scenach po napisach dowiadywaliśmy się, że Oscorp przetrzymywał zamrożoną głowę Osborna. W innej z nich miał powrócić zmarły ojciec Petera, Richard Parker. Jak lata temu potwierdził scenarzysta serii Dennis Leary w rozmowie z IGN, 3. "Niesamowity Spider-Man" miał nam opowiadać o przywracaniu do życia bliskich:.

Częścią dyskusji było to, że w 3. części Spider-Man znalazłby formułę, która pozwala przywrócić do życia jego bliskich. Więc dyskutowaliśmy o tym, że wróciłaby Gwen i Kapitan Stacey.

Już po debiucie Toma Hollanda w MCU, reżyser "Niesamowitych Spider-Manów" Marc Webb wyjawił w rozmowie z Den of Geeks, że film oczywiście byłby też oficjalnym przedstawieniem Sinister Six:

Zamierzaliśmy zamrozić głowę Normana i przywrócić go do życia. Była też postać o ksywie The Gentleman. Mieliśmy pomysły, jak to wszystko zgrabnie połączyć, ale być może myśleliśmy za bardzo do przodu. Ale to Osborn miał być głównym przeciwnikiem, który rządził Sinister Six. Chociaż też chwilę zastanawialiśmy się, czy nie uczynić szefem Vulture'a.

Nie spodziewamy się, aby Sony miało zrealizować nową odsłonę serii "Niesamowity Spider-Man", ale kto wie - może wspomniane pomysły pojawią się w MCU (w końcu Vulture pojawił się w pierwszym "Spider-Manie" od Marvel Studios)? Na razie Andrew Garfielda w roli Niesamowitego Spider-Mana możecie zobaczyć w "Spider-Man: No Way Home".