Jak oglądać filmy Marvela? Fan ułożył chronologicznie wszystkie sceny z MCU

Filmowy świat Marvela to ponad 20 tytułów, które laikom mogą namieszać w głowie. Produkcje nie powstawały bowiem w kolejności chronologicznej. Poza tym często rozgrywają się na większej płaszczyźnie czasowej, obejmującej czasami kilka dekad. Z tego powodu chronologia wydarzeń może niektórym widzom nastręczać problemów. Na szczęście istnieje superbohater, który postanowił wykorzystać swoją supermoc i uratować świat.

Filmy Marvela - sceny ułożone w kolejności chronologicznej

Fani MCU mają kilka sposobów na oglądanie swoich ulubionych produkcji. Jedni wolą klasyczne podejście i włączają kolejne tytuły, sugerując się datami ich premier. Inni wolą przemieszać sobie filmy i zwracając uwagę na czas akcji każdego z hitów Marvel Studios.

Ta druga metoda była szczególnie popularna tuż przed premierą "Avengers: Endgame". Wiadomo jednak, że nie jest w pełni satysfakcjonująca dla freaków chronologii, którzy marzą o jak najbardziej linearnym ukazaniu historii filmowego uniwersum. Na szczęście istnieją ludzie, którzy są w stanie poświęcić swój czas i umilić życie bardziej leniwym fanom. Jeden z fanatyków Marvela o nicku Beautiful internet weirdo, zamieścił na Twitterze listę wszystkich scen z filmu ułożonych zgodnie z chronologią wydarzeń.

" Dobra nerdy, zrobiłem to, ku*wa. Zajęło mi to światową pandemię i cholerną kwarantannę, ale to zrobiłem. Udało mi się stworzyć precyzyjnie chronologiczny porządek każdego filmu MCU (jak na razie) PO SCENIE. Postradałem cholerny rozum. Nie ma za co. "

" Teraz kilka uwag. Oczywiście lista dotyczy tylko 23 filmów MCU. Bez seriali ABC czy Netfliksa, bez filmów krótkometrażowych, bez usuniętych scen.

Za retrospekcje uznawałem sceny, których można było łatwo oddzielić od "teraźniejszości" pozostałych części filmu. "

Lista zawierająca 110 punktów została wypełniona częściami wszystkich filmów Marvela, które do tej pory się ukazały. Jej twórca zamieścił sygnatury czasowe, więc teoretycznie można zrobić sobie maraton filmów MCU, oglądając je w perfekcyjnej kolejności chronologicznej. Należy zacząć od prologu z "Thora 2", który dzieje się tysiące lat temu, by potem przejść do kilku sekwencji z "Thora: Ragnarok", potem fragmentów otwierających pierwszą część "Thora" i tak dalej aż do filmu "Spider-Man: Far From Home", który jako jedyny można obejrzeć w całości.

Beautiful internet weirdo zastrzega sobie, że mimo kilkukrotnego sprawdzania swojej pracy, nadal jest to lista stworzona wyłącznie w oparciu o jego przeczucie, więc zakłada, że niektórzy fani mogą mieć zastrzeżenia co do niektórych propozycji z listy. Czasami też postanowił pozostawić montażową inwencję twórczą autorów filmów, w scenach, w których czas nie płynie chronologicznie.

Autorowi należą się ogromne brawa za wykonanie ciężkiej pracy. Podejrzewamy, że niejeden fan podejmie się próby obejrzenia wszystkich 23 tytułów Marvela według powyższej listy. Kto wie, może dzięki niej niebawem doczekamy się fanowskiej wersji jednego długiego filmu pod tytułem "Infinity Saga"?

