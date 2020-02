Jak powstawał film "No Time to Die"? Twórcy pokazali zakulisowy materiał z planu "Bonda 25"

Już za kilka tygodni do kin trafi dwudziesty piąty film poświęcony Jamesowi Bondowi i zarazem piąta produkcja, w której Daniel Craig wciela się w ikoniczną postać. Reżyserem filmu "No Time to Die" jest Cary Fukunaga, który w zakulisowym materiale z planu zdjęciowego wyjaśnia poszczególne aspekty swojego najnowszego dzieła.

"No Time to Die" - zakulisowy materiał z planu nowego "Bonda"

Niespełna dwuminutowe wideo wypełniają nagrania pochodzące z etapu zdjęć do produkcji. Dzięki nim możemy zobaczyć, jak powstawały niektóre sceny oraz poznać tajniki pracy nad megaprodukcją. Nie zabrakło jednak fragmenty filmu po postprodukcji. Narratorem jest sam Fukunaga, który wyjaśnia poszczególne aspekty "Bonda 25".

Punktem wyjście reżysera była postać Bonda, który pięć lat spędził na emeryturze. Fukunaga podczas pisania scenariusza zastanawiał się nie tylko nad tym, jak zmienił się główny bohater, ale również skupił się na zmianach, które dotknęły otaczający go świat. Twórcy postanowili więc przekuć pięcioletnią przerwę pomiędzy kolejnymi filmami w atut "No Time to Die".

Fukunaga poświęcił też kilka zdań nowemu tajemniczemu przeciwnikowi Bonda. Według słów reżysera zagadkowy Safin będzie najniebezpieczniejszym złoczyńcą, z jakim Agent 007 spotkał się w całej swojej szpiegowskiej karierze.

Twórcy zaprezentowali również nowy plakat nadchodzącego filmu.

"Bond 25" - kiedy premiera "No Time to Die"?

Produkcja trafi do kin już 2 kwietnia 2020 roku. W polskich kinach film będzie nosił tytuł "Nie czas umierać". W pozostałych rolach wystąpili Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen oraz Rami Malek, który wcieli się w nowego antagonistę.

