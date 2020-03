Jak widzą osoby chore na ślepotę twarzy? Krótkometrażowy film "Carlotta's Face" uzmysławia problem [WIDEO]

Ludzie przywiązują bardzo dużą uwagę do wyglądu. Umiejętność rozpoznawania twarzy ułatwia komunikację, podtrzymywanie stosunków międzyludzkich i ogólne funkcjonowanie w społeczeństwie. Dla wielu jest tak oczywistą funkcją ludzkiego mózgu, że trudno im zrozumieć, jak żyją osoby ze schorzeniem znanym jako prozopagnozja, czyli zaburzeniem rozpoznawania twarzy. Krótkometrażowy animowany dokument "Carlotta's Face" unaocznia ten problem.

"Carlotta's Face", czyli jak widzą osoby ze ślepotą twarzy?

Niemieccy filmowcy Valentin Riedl i Frédéric Schuld postanowili przyjrzeć się prozopagnozji z perspektywy osoby, która całe życie musi borykać się z tym nietypowym schorzeniem. Główną bohaterką jest więc tytułowa Carlotta, która próbuje przekazać widzowi w jaki sposób postrzega ludzi. Kobieta dzieli się swoimi wspomnieniami z okresu szkolnego, w którym zaczęła odkrywać trudności płynące ze ślepoty twarzy. Jej opowieść została pięknie zilustrowana za pomocą jezyka animacji. Pięciominutowy film jest w całości dostępny w serwisie YouTube.

Carlotta odkryła w końcu sposób na radzenie sobie ze swoją chorobą. Tym sposobem była sztuka. Główna bohaterka zaczęła rysować autoportrety za pomocą dotykania własnej twarzy i próbie przeniesienia tego co czuje pod palcami na papier. W ten sposób stworzyła prawie 1500 rysunków, które trafiły do galerii sztuki. Film "Carlotta's Face" powstał w 2018 roku. Premiera dokumentu odbyła się na San Francisco Film Festival oraz podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego w tym samym roku.

Prozopagnozja - co to jest?

Schorzenie jest jedną z odmian agnozji. Prozopagnozja to zaburzenie percepcji wzrokowej, które polega na upośledzeniu zdolności rozpoznawania twarzy widzianych już osób - nie tylko obcych, ale również wizerunków członków rodziny, znajomych, a nawet samego chorego. W niektórych przypadkach osoba cierpiąca na, prozopagnozję nie rozróżnia również wyrazu emocjonalnego osób, z którymi ma do czynienia. Zaburzenie nie jest związane z chorobami wzroku - to wrodzona lub nabyta wada mózgu. Według szacunków naukowców na schorzenie cierpi około 2,5% populacji świata. Do funkcjonowania w otaczającym ich świecie chorzy posługują się innymi cechami dystynktywnymi osób, z którymi mają do czynienia, takimi jak głos, fryzura, sposób ubierania się, czy konkretne fakty z ich życia. Jednym z najbardziej znanych przedstawicieli osób cierpiących na prozopagnozję jest Brad Pitt.

