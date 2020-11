Jak wyglądałaby polska wersja "Strażników Galaktyki"? W obsadzie Pudzian, Wojciech Mann i Arkadiusz Jakubik [WIDEO]

Dobre, bo polskie, mówi porzekadło. Czy jednak jest możliwe, żeby polska obsada przebiła zagraniczne gwiazdy z Hollywood? Wygląda na to, że tak. W sieci pojawiła się fanowska obsada jednego z hitów Marvel Studios - serii "Strażnicy Galaktyki".

"Strażnicy Galaktyki" po polsku - fanowska obsada filmu Marvela

Uniwersum Marvela słynie z wielu alternatywnych światów, w których historia potoczyła się zupełnie inaczej. Niebawem zobaczymy serial na podstawie komiksowej antologii, która przez lata zbierała tego typu opowieści. Dzięki "What If?" będziemy mogli na przykład zobaczyć, co by było, gdyby Black Panther został Star-Lordem.

Zabawmy się więc tą konwencją i zadajmy pytanie: co by było, gdyby James Gunn był Polakiem (nazywającym się oczywiście Jakub Spluwiak) i postanowiłby stworzyć "Strażników Galaktyki" w naszych realiach. Którzy aktorzy zastąpiliby Chrisa Pratta, Zoe Saldanę, Dave'a Bautistę, Vina Diesela, Bradleya Coopera i Karen Gillan? Na to pytanie odpowiedział internetowy twórca, znany jako Lobo ze Śląska, który swego czasu wpadł już na podobny pomysł i zaprezentował polskich Avengers.

Tym razem Lobo sięgnął po drugą słynną drużynę Marvela i stworzył fancasting "Strażników Galaktyki". Polskie odpowiedniki amerykańskich gwiazd niekiedy zaskakują, ale jedno trzeba przyznać - są naprawdę idealnie trafione.

Lobo zastąpił nie tylko aktorów, ale również składankę, którą nagrała matka Petera Quilla. Ale przechodząc do rzeczy! W polskiej wersji "Strażników Galaktyki" zagraliby: Michał Filipiak (tak, tak - Olo z "Bulionerów"!) jako Star-Lord, Kamila Kamińska jako Gamora, Mariusz "Pudzian" Pudzianowski jako Drax, Agata Trzebuchowska jako Nebula, Arkadiusz Jakubik jako Rocket Raccoon i Wojciech Mann w woli Groota. Trzeba przyznać, że lepiej obsady polskich "Strażników Galaktyki" nie dało się zrobić.

To jednak nie koniec. Podobnie jak w przypadku "Mścicieli" Lobo ze Śląska zaprezentował swój fancasting w ruchu. Wszystko dzięki aplikacji FaceApp, która umożliwia wklejenie wybranej przez siebie twarzy na wcześniej nagrany materiał wideo. Efekt jest porażający!

Oczywiście całe show jak zwykle kradnie Wojciech Mann, który sprawia, że Diesel to przy nim cienki Bolek.

"Strażnicy Galaktyki 3" - kiedy premiera?

Niestety o polskiej wersji "Strażników Galaktyki" możemy tylko pomarzyć. Z drugiej strony, skoro polski oddział Disneya musi już przygotowywać wersje filmów Marvela z dubbingiem, to mógłby przynajmniej wykorzystać pomysły Lobo ze Śląska i stworzyć polską obsadę, której chętnie by się słuchało z powodu samych nazwisk. Kto wie, być może polskie głosy bohaterów zostaną zmienione w trzeciej części serii.

Na razie jednak trudno przewidywać, jak dalej potoczą się przygody Strażników Galaktyki. James Gunn jest obecnie pochłonięty pracą nad filmem dla konkurencji - odświeżoną wersją "Suicide Squad". Produkcja Warner Bros. będzie miała premierę latem 2021 roku, więc na "Strażników Galaktyki 3" jeszcze trochę poczekamy. Na razie nie wiadomo, kiedy film trafi do kin, ale prawdopodobnie stanie się to nie wcześniej niż w roku 2022.

