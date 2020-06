Jak wyglądałby "Obcy", gdyby budżet filmu wynosił 100 złotych? [NIESAMOWITE WIDEO]

Film Ridleya Scotta pod tytułem "Obcy: Ósmy pasażer Nostromo" to przełomowe dzieło z pogranicza science fiction i horroru. Szybko doczekał się kolejnych sequeli, które są realizowane do dziś. Grupa youtuberów postanowiła stworzyć własnymi siłami remake tego klasyka, wykorzystując do tego bardzo tanie materiały.

"Obcy" - amatorski remake z kartonu

Internet pozwala ludziom z całego świata zobaczyć dokonania filmowców-amatorów, którzy są zafascynowani kinem i odtwarzają słynne produkcje w warunkach domowych. Zazwyczaj niskobudżetowe remaki powstają w celach humorystycznych.

Tym razem jest jednak inaczej, bo kartonowa wersja "Obcego" robi naprawdę duże wrażenie. Jak prezentuje się efekt pracy zespołu Cardboard Movie Co.?

Jak widać, grupa twórców naprawdę przyłożyła się do postawionego sobie zadania. Największe wrażenie robi oczywiście kartonowy kostium ksenomorfa, który może nie jest tak przerażający, jak oryginalny kosmita, ale jego obecność nadal wywołuje w widzu efekt zaszczucia.

Większość efektów specjalnych i dekoracji powstała z papieru i innych łatwo dostępnych materiałów. Twórcy pokazali zresztą na Twitterze kulisy powstawania stroju tytułowego potwora.

Jak widać, niewielkimi środkami można stworzyć coś naprawdę wielkiego. Kwota z tytułu tego artykułu jest oczywiście symboliczna, bo trudno powiedzieć ile wynosił koszt produkcji kartonowego remake'u "Obcego", ale na pewno nie było to 11 milionów dolarów, jak w przypadku oryginalnego filmu. Twórcy z Cardboard Movie Co. musieli natomiast na pewno zainwestować swój czas, bo przygotowanie i wykonanie filmu trwało co najmniej kilka tygodni. Pytanie, czy niebawem powstanie kartonowy remake sequela "Obcego"?

Co sądzisz o kartonowym remake'u "Obcego"? Piękna sprawa. Gratuluję twórcom Pomysł fajny, ale mozna się było bardziej postarać Dej mnie ten karton, zrobię lepszego "Obcego"!

Zobacz też: Ridley Scott ma pomysły na kolejny film z serii "Obcy". Czeka ją "re-ewolucja"