James Bond doczekał się swojego oficjalnego nagrobka. Gdzie oddamy hołd Agentowi 007?

James Bond ma oficjalny nagrobek. Gdzie go znajdziemy?

James Bond został uczczony oficjalnym nagrobkiem. Ten został zlecony przez rząd Wysp Owczych i stanął na wysepce Kalsoy, w miejscu, gdzie nagrano ostatnie momenty życia ikonicznego bohatera. Te widzieliśmy w "Nie czas umierać", czyli ostatniej odsłony serii z Danielem Craigiem w roli głównej.

Na nagrobku możemy przeczytać: "Ku pamięci Jamesa Bonda, 1962-2021", a także cytat:

Prawdziwym powołaniem człowieka nie jest jedynie egzystencja, ale życie.

Miejsce najprawdopodobniej zostanie punktem turystycznym dla fanów Jamesa Bonda - już jakiś czas temu powstał nawet specjalny tour, podczas którego turyści mogą zwiedzać najważniejsze miejsca, które widzieliśmy w "Nie czas umierać".

Jeśli chodzi zaś o samą postać, to na razie jest chyba za wcześnie, by mówić na temat kolejnej odsłony przygód Agenta 007. Do roli są rozpatrywani różni kandydaci, ale jedno jest pewne - każdy z miejsca będzie miał trudne zadanie do wykonania, bo Daniel Craig był najlepszym Bondem od lat. Sam aktor wyjaśnił w rozmowie z Entertainment Weekly, że to był niezwykły zaszczyt: