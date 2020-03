James Gunn pokazał, jak powstała scena tańca Baby Groota ze "Strażników Galaktyki 2" [WIDEO]

Każdy, kto oglądał dwie części "Strażników Galaktyki" doskonale wie, jak ważną rolę pełni taniec. Prawdopodobnie dlatego, że zapalonym tancerzem i melomanem jest reżyser serii - James Gunn. Okazuje się, że to właśnie on zatańczył taniec Baby Groota z sekwencji otwierającej drugą część filmu.

"Strażnicy Galaktyki 2" - jak powstała scena tańca Baby Groota?

Akcja drugiej części filmu rozpoczyna się od nowej misji tytułowej drużyny. Kosmiczni herosi mają bronić źródła energii rasy Sovereign, atakowanego przez międzywymiarowego stwora znanego jako Abilisk. Kiedy cały zespół wkracza do akcji, mały Groot jak gdyby nigdy nic włącza muzykę, a konkretnie utwór "Mr. Blue Sky" w wykonaniu Electric Light Orchestra i zaczyna tańczyć.

Jakiś czas temu Gunn potwierdził, że to właśnie on zatańczył jako uroczy przedstawiciel Flora Colossus. Od tej pory fani prosili reżysera, by pokazał, jak tańczy taniec Baby Groota. W końcu się zgodził i zamieścił na Instagramie fragment zakulisowego nagrania z planu "Strażników Galaktyki 2".

" Ponieważ dostaję wiele pytań o nagrywanie tańca Baby Groota, oto kawałek materiału. Ustawiliśmy tuziny kamer dookoła sceny i uchwyciliśmy pod każdym kątem, jak tańczę do "Strażników Galaktyki 2". "

Dzięki nagranemu materiałowi, spece od animacji mogli przenieść ruchy Gunna na stworzone komputerowo ciało Baby Groota. Postać jest więc grana przez co najmniej dwie osoby. Głosu użycza mu Vin Diesel. Groot to nie jedyny bohater "Strażników Galaktyki", który powstał w podobny sposób. Chociaż za Rocket Raccoona mówi Bradley Cooper, na planie w roli szopa występuje brat reżysera - Sean Gunn, który wciela się również w Kraglina.

"Strażnicy Galaktyki 3" - kiedy premiera?

Dobrze znanych bohaterów i kolejne sceny tańca zobaczymy dopiero za kilka lat. Wszystko wskazuje na to, że produkcja "Strażników Galaktyki 3" ruszy dopiero w połowie 2021 roku, ponieważ Gunn pracuje jeszcze nad "Suicide Squad 2", który trafi do kin 6 sierpnia 2021. Reżyser będzie musiał działać bardzo sprawnie, ponieważ wyznaczono już datę premiery kontynuacji przygód kosmicznych herosów Marvela na lato 2022.

