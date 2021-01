James Gunn pomaga Taice Waititiemu przy "Thorze: Love and Thunder"

Dwaj najbardziej barwni reżyserowie ze świata Marvel Cinematic Universe połączą siły. James Gunn zdradził, że pomaga Waititiemu przy "Thorze: Love and Thunder".

Waititi i Gunn współpracują przy filmie Thor: Love and Thunder

Jeśli fragmenty "Infinity War" z Grootem, Thorem i Rocketem były waszą ulubioną częścią tego filmu, to mamy dobre wieści. Wygląda na to, że Bóg Piorunów nie tylko znowu połączy siły ze Strażnikami Galaktyki, ale nad wszystkim piecze sprawować będą Taika Waititi i James Gunn. Drugi z panów zdradził bowiem, że był mocno zaangażowany w proces tworzenia filmu.

O tym, że Strażnicy Galaktyki powrócą, wiedzieliśmy od dawna. Przecież cała końcówka "Endgame" poświęcona jest zapowiedzeniu kolejnych losów głównych bohaterów. Zresztą na planie "Love and Thunder" pojawili się nawet gwiazdorzy serii (Chris Pratt, Pom Klementief, czy Dave Bautista).

Teraz fanów ucieszy zapewne wieść, że James Gunn był konsultantem przy produkcji i mocno zaangażował się w tworzenie filmu.

Informację potwierdził sam zainteresowany, który odpowiedział fanowi na Twitterze, że owszem, nie tylko pełni rolę konsultanta, ale na bieżąco kontaktuje się z Waititim. Reżyser zapowiedział również, że postaci są w dobrych rękach:

Akurat o to się chyba nikt nie martwił - jeżeli oglądaliście jakikolwiek film Waititiego to wiecie, że reżyser ma ogromny talent do pisania barwnych, absurdalnych i zabawnych postaci. Czyli dokładnie takich, jakimi są Strażnicy Galaktyki w kolejnych filmach Marvela.

Efekt końcowy tej marvelowskiej współpracy zobaczymy już w maju 2022 roku, kiedy to "Thor: Love and Thunder" ma się pojawić w kinach.