James Gunn potwierdził datę premiery "Strażników Galaktyki 3"

Fani "Strażników Galaktyki" są przyzwyczajeni do czekania. Pierwsza część ukazała się w roku 2014. Na kontynuacje losów kosmicznej drużyny superbohaterów trzeba było poczekać do niemal trzy lata. Okazuje się, że trzecia odsłona serii nie trafi do kina wcale tak prędko, jak się tego spodziewano.

"Strażnicy Galaktyki 3" - kiedy premiera filmu Marvela?

Gdyby wszystko poszło zgodnie z pierwotnym planem, "Strażnicy Galaktyki 3" trafiliby do kin w maju 2020 roku. Niestety James Gunn został zwolniony przez Disneya za homofobiczne tweety sprzed lat. Przeszedł do Warner Bros., by wziąć się za nową wersję "Sucide Squad", ale zanim skończył pracę nad tą produkcją, Marvel Studios ponownie zatrudniło go na stanowisku reżysera trzeciej części "Strażników Galaktyki".

Nim jednak Gunn ponownie spotka się z obsadą serii na planie zdjęciowym, musi dokończyć nowy "Suicide Squad". Przewidywano, że nowi "Strażnicy Galaktyki" trafią do kin pod koniec roku 2021. Niestety pandemia koronawirusa sprawiła, że harmonogram Marvela dotyczący premier przyszłych filmów trochę się przesunął. Dawna data premiery jest już nieaktualna. Gunn potwierdził, że na "Strażników Galaktyki 3" poczekamy kolejne kilka miesięcy.

Sieć kin AMC Theatres przypomniała na Twitterze, że pierwsza część serii to najlepiej zarabiający film na rynku amerykańskim w 2014 roku. W tym samym poście zapowiedziano, że Strażnicy Galaktyki powrócą w roku 2021. Niestety nadzieje rozwiał sam reżyser, który postanowił skomentować post.

" Dzięki za wyrazy uznania, AMC Theatres (ale film nie wróci do kin aż do trochę po 2021, chyba że zaczęli kręcić beze mnie) "

Gunn potwierdził więc to, co fani podejrzewali jakiś czas temu. Film trafi do kin dopiero w 2022 roku, prawdopodobnie w pierwszym kwartale. Oznacza to, że wierni fani muszą uzbroić się w cierpliwość na co najmniej dwa lata.

