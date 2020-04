James Gunn udostępnił nowy mixtape ze "Strażników Galaktyki"

Każdy, kto oglądał "Strażników Galaktyki" doskonale wie, jak ważną rolę pełni muzyka, a konkretnie hity z lat 60. i 70. słuchane przez Petera Quilla. Reżyser filmu postanowił podzielić się z fanami kolejną dawką poprockowych i softrockowych kawałków, które umilą oczekiwanie na trzecią część "Strażników Galaktyki".

"Strażnicy Galaktyki" - mixtape Meredith Quill

Dla Star-Lorda muzyka polecana mu przez własną matkę, stanowi coś więcej niż rozrywkowy sposób na wypełnianie ciszy. Jest symbolem utraconego życia i wspomnieniem po Meredith Quill. Grany przez Chrisa Pratta bohater szybko zaraża ziemskimi dźwiękami nie tylko towarzyszy swoich przygód, ale również widzów obu części słynnej serii Marvel Studios.

James Gunn zdaje sobie z tego doskonale sprawę. Zresztą sam jest melomanem, a kiedyś grał nawet w zespole rockowym. Z tego powodu postanowił zamieścić w swoich mediach społecznościowych informację, która na pewno przypadnie do gustu wszystkim fanom "Strażników Galaktyki".

" Dziś dodałem dla was do swojego konta na Spotify Meredith Quill’s Complete Awesome Mix. To część listy piosenek, które kochała Meredith Quill i które pochodzą z soundtracków do obu części "Strażników Galaktyki". Niektóre z nich prawie pojawiły się w filmach ("She's Gone"), a inne zawsze chciałem wykorzystać, ale nie znalazłem dla nich odpowiedniego miejsca. Tak czy inaczej, nigdy nie zamierzałem dzielić się tymi piosenkami, sądząc, że wykorzystam je w przyszłych filmach. Ale myślę, że wszyscy potrzebujemy w tych trudnych czasach trochę radości, która rozproszy problemy. Link w opisie. "

Jak widać, reżyser postanowił obejść własne postanowienia i zaprezentować swoim fanom piosenki, które prawdopodobnie usłyszymy w nadchodzącej części trzeciej. Wśród utworów, które pojawiły się na mixtapie matki Star-Lorda nie brakuje takich artystów jak David Bowie, Lou Reed, Stevie Wonder, KISS, Blondie, Queen, Paul Simon, Alice Cooper, Elvis Costello, Elton John czy Patti Smith.

"Strażnicy Galaktyki 3" - kiedy premiera?

Obecnie Gunn kończy pracę nad filmem dla konkurencji - nową wersją "Suicide Squad" z Margot Robbie w roli głównej. Zdjęcia do "Strażników Galaktyki 3" ruszą mniej więcej w połowie 2021 roku, ponieważ "Suicide Squad 2" trafi do kin 6 sierpnia 2021. Gunn będzie musiał działać bardzo sprawnie, ponieważ wyznaczono już datę premiery "Strażników Galaktyki 3" na lato 2022, co oznacza, że zdjęcia powinny zostać zakończone na początku 2021. W pytaniu od fana Gunn wyznał, że na razie pandemia koronawirusa, nie koliduje z planami dotyczącymi zdjęć do "Strażników Galaktyki 3", więc fani serii mogą spać spokojnie.

