James Gunn zdementował dziwaczne plotki dotyczące "Strażników Galaktyki 3"

Na nowe przygody Strażników Galaktyki przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Zniecierpliwieni fani zasypują reżysera filmu mnóstwem próśb i pytań związanych z nadchodzącym filmem Marvela. James Gunn postanowił się odnieść do niektórych żądań.

"Strażnicy Galaktyki 3" - czy Thor zatańczy ze Star-Lordem?

Po raz ostatni kosmiczny superbohaterowie byli obecni w filmie "Avengers: Endgame". W jednej z ostatnich scen na pokład statku Strażników Galaktyki zabrał się Thor, który postanowił opuścić Ziemię w poszukiwaniu nowych kosmicznych przygód. Fani MCU mają nadzieję, że syn Odyna będzie nowym członkiem drużyny i pojawi się w "Strażnikach Galaktyki 3".

Na razie Gunn nie zdradza, o czym opowie produkcja, ale co jakiś odnosi się do plotek na temat filmu w swoich mediach społecznościowych. Na InstaStory reżysera pojawiły się ostatnio printscreeny z wiadomościami od fanów, którzy dosłownie spamują filmowca dziwnymi prośbami. Jedna z nich dotyczyła pojedynku tanecznego pomiędzy Thorem (Chris Hemsworth) i Star-Lordem (Chris Pratt). Jeśli liczyliście, że w trzeciej części "Strażników Galaktyki" pojawi się taka scena, to mamy dla Was smutną wiadomość. Gunn zapowiedział, że nic takiego nie będzie miało miejsca.

W zwięzły sposób ukrócił też dziwaczną prośbę fana, który chciałby zobaczyć w filmie... fretkę w kolorystyce misia pandy. Prawdopodobnie dziwnie umaszczone zwierzę miało odnosić się do postaci Rocket Raccoona (Bradley Cooper), który w drugiej części filmu został nazwany śmietnikową pandą.

Są też osoby, które bardziej niż cokolwiek innego pragną zobaczyć scenę seksu pomiędzy Star-Lordem i Gamorą (Zoe Saldana). Biorąc pod uwagę, że produkcje Marvela są przeznaczone do szerokiej grupy odbiorców, w tym dzieci, komentarz Gunna nie powinien dziwić.

Co zobaczymy w "Strażnikach Galaktyki 3"? Odpowiedź na to pytanie poznamy co najmniej za kilka miesięcy. Obecnie Gunn jest zajęty pracą nad filmem konkurencji - Warner Bros., a konkretnie drugą częścią "Suicide Squad".

"Strażnicy Galaktyki 3" - kiedy premiera?

Wszystko wskazuje na to, że produkcja "Strażników Galaktyki 3" ruszy dopiero w połowie 2021 roku, ponieważ "Suicide Squad 2" trafi do kin 6 sierpnia 2021. Gunn będzie musiał działać bardzo sprawnie, ponieważ wyznaczono już datę premiery kontynuacji przygód kosmicznych herosów Marvela na lato 2022.

