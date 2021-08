James Gunn zrealizuje kolejny projekt dla DC Comics. O co może chodzić?

Do kin jeszcze nie trafił film "The Suicide Squad" Jamesa Gunna, a reżyser już ma zrealizować kolejny projekt związany z DC Comics. O co może chodzić?

James Gunn stworzy kolejny projekt dla DC Comics

Niedługo po tym, gdy James Gunn zapowiedział, że w planach mogą być kolejne produkcje z udziałem jego bohaterów z "The Suicide Squad", szef oddziału DC Films Walter Hamada potwierdził, że reżyser jeszcze zrealizuje jakieś projekty dla firmy. Na razie trudno jest stwierdzić, co konkretnie twórca może zrealizować, ale najbardziej prawdopodobnymi rzeczami są sequel "The Suicide Squad" oraz spin-offy pokroju serialu "Peacemaker".

Potwierdzenie tej współpracy pojawiło się w artykule The Hollywood Reporter. Portal porozmawiał z obsadą i twórcami nadchodzącej produkcji, a Hamada był jedną z osób, która wypowiedziała się na temat filmu i przyszłości DC Comics. Producent potwierdził, że reżyser wróci do Warnera po zrealizowaniu "Guardians of the Galaxy vol. 3":

On powróci. Mamy zaplanowane sporo rzeczy.

Z relacji THR wynika, że James Gunna ma nieposkromiony entuzjazm dla tej produkcji, obsady i możliwości wykreowania całego świata skupionego na Legionie Samobójców. Dlatego trudno być zaskoczonym, że filmowiec postanowił wykorzystać propozycję Warnera i zostać na dłużej.

W "The Suicide Squad" powrócą: Viola Davis jako Amanda Waller, Margot Robbie jako Harley Quinn, Joel Kinnaman jako Rick Flag oraz Jai Courtner jako Captain Boomerang.

Oprócz tego pojawią się: David Dastmalchian jako Polka-Dot Man, Daniela Melchior jako Ratcatcher 2, Idris Elba jako Bloodsport, John Cena jako Peacemaker, Nathan Fillion jako T.D.K., Pete Davidson jako Blackguard, Peter Capaldi jako The Thinker, Michael Rooker jako Savant oraz Sylvester Stallone jako King Shark i Taika Waititi w nieznanej roli.

Film "The Suicide Squad" pojawi się w kinach i na HBO Max już 6 sierpnia 2021 roku.