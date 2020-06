Pierwsze informacje o filmowym projekcie biograficznym, poświęconym życiu i karierze boksera Mike’a Tysona pojawiły się już w 2008 roku. Z różnych powodów projekt jednak był ciągle przekładany. Teraz wszystko wskazuje na to, że wkrótce prace nad filmem znów ruszą.

Jamie Foxx zagra Mike’a Tysona

Takiej informacji udzielił aktor Jamie Foxx, który był gościem programu „Catching Up” Mike’a Birnbauma w jego specjalnej Instagramowej edycji. Panowie rozmawiali na wiele różnych tematów, a pod koniec rozmowy powrócił temat zapowiadanej od dłuższego czasu biografii.

" „– Czy mogę dostać definitywną odpowiedź” (w sprawie biografii Tysona)? – Tak, zdecydowane tak. Słuchaj, kręcenie filmów biograficznych to ciężka sprawa. Czasami zajmuje nawet 20 lat, żeby je ukończyć. Niemniej mogę powiedzieć, że oficjalnie ruszyliśmy w tę stronę. Nie mogę się doczekać aż ludzie zobaczą, co przygotowaliśmy. "

" Tym, co mnie najbardziej cieszy na ten film to fakt, że zobaczymy wiele różnych wersji Mike’a…. Każdy ewoluuje, zmienia się. każdy zaczyna w dobrym lub złym miejsci. Sądzę, że Mike Tyson posiada wiele warstw i gdy młodzi, i starzy zobaczą ten film, zrozumieją drogę tego mężczyzny”. "

Jamie Foxx jako Mike Tyson – transformacja do roli

Aktor pochwalił się także dwoma zdjęciami, przedstawiającymi swoją pracę nad fizyczną częścią roli. Foxx podjął się rygorystycznemu zestawowi ćwiczeń, aby nabrać odpowiedniej masy mięśniowej, by wiarygodnie przedstawiać słynnego boksera. (Zdjęcia można zobaczyć w wywiadzie, w 56 minucie).

" Codziennie robię ok. 60 podciągnięć, 60 upadów i ponad 100 pompek. Widzę jak zmienia to górną część mojego ciała. Nie mam natomiast żadnych mięśni na łydkach, chyba będziemy musieli zastosować jakieś protezy, czy coś… "

Aktor mówi, że jego docelowa waga do roli ma być ok. 100 kg żywej masy mięśniowej, co na ekranie ma wyglądać na ok. 115 kg.

Co ciekawe – w tym momencie nieznane są inne szczegóły, dotyczące tego projektu. W chwili obecnej wiemy jedynie, że Jamie Foxx wcieli się w tytułową rolę. Więcej informacji, w tym najważniejsze – kto odpowiedzialny jest za scenariusz i reżyserię, dowiemy się pewnie w nadchodzących tygodniach.

