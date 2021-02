Do obsady filmu "Borderlands", będącego adaptacją słynnej serii gier wideo, dołączyła Jamie Lee Curtis. Wystąpi obok Cate Blanchett i Kevina Harta.

Obsada filmu "Borderlands" nadal się powiększa. Ostatnio do grona wybranych wcześniej gwiazd dołączyła Jamie Lee Curtis. W kogo wcieli się ikona kina grozy?

"Borderlands": Jamie Lee Curtis w obsadzie filmu

Zazwyczaj adaptacje gier wideo nie należą do udanych filmów. Hollywood jednak się zmienia, więc jest szansa, że nadchodzące tytuły pokroju "Uncharted", "Metal Gears Solid" czy "Borderlands" spełnią zarówno oczekiwania fanów kina oraz graczy.

Wszystko wskazuje na to, że ten ostatni tytuł ma szansę na zostanie prawdziwym hitem. Jak podaje Collider, do gwiazdorskiej obsady dołączyła Jamie Lee Curtis najbardziej znana z roli Laurie Strode z serii horrorów pod tytułem "Halloween". Według najnowszych informacji aktorka ma się wcielić w postać doktor Patricii Tannis. Bohaterka jest archeolożką mieszkającą na planecie Pandora. Jest w skomplikowanym związku z Lilith - złodziejką, którą zagra Cate Blanchett. Główną obsadę uzupełnia gwiazdor "Jumanji", Kevin Hart, który dołączył do filmu na przełomie 2020 i 2021 roku jako żołnierz imieniem Roland.

Reżyser filmu - Eli Roth, skomentował obsadzenie Curtis w jednej z głównych ról filmu, do którego scenariusz napisał Craig Mazin, odpowiedzialny między innymi za serial "Czarnobyl".

Praca z kultową Jamie Lee Curtis była moim marzeniem przez całe życie i jestem bardzo podekscytowany, że może wnieść swój humor, ciepło i błyskotliwość do roli Tannis.

Komentarza na temat nowej gwiazdy w obsadzie "Borderlands" udzielił również Nathan Kahane - producent z wytwórni Lionsgate.

Talenty, które udało nam się zebrać w "Borderlands", są świadectwem niesamowitego scenariusza Craiga i wizji Pandory Eli'a. Jamie jest wyjątkowa, ponieważ jej postacie mają głębię i powagę, ale zawsze są też niezwykle zabawne. Po tym jak dużo dała z siebie w filmie "Na noże", w tym momencie Jamie jest dla nas jak rodzina. Poza tym zeszłego lata zorganizowała zbiórkę pieniędzy "Lionsgate Live, aby pomóc pracownikom kin, więc nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani, mogąc ponownie z nią pracować.

Film będzie luźną adaptacją słynnej serii gier wideo stworzoną przez Gearbox Software w 2009 roku. Oryginalny tytuł to pierwszoosobowa strzelanka 3D z elementami RPG osadzona w realiach science fiction. Akcja gry dzieje się na planecie Pandora, która po wydojeniu z wszelkich surowców przez wielkie korporacje, zostaje porzucona. Mieszkańcy, którzy kiedyś pracowali dla potężnych przedsiębiorstw, przejmują władzę i zamieniają Pandorę w krainę bezprawia. Jednak po odkryciu mistycznych krypty korporacje wracają na planetę, by ponownie splądrować jej bogactwo.

"Borderlands" - kiedy premiera filmu?

Producentami filmu są Avi Arad, Erik Feig i Randy Pitchford. Film na razie nie otrzymał daty premiery, więc fani "Borderlands" muszą uzbroić się w cierpliwość. Miłośnicy talentu Jamie Lee Curtis będą mogli zobaczyć ją już za kilka miesięcy w horrorze "Halloween Kills", który trafi do kin 15 października 2021 roku.