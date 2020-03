Jan Komasa w drodze po kolejną nominację do Oscara? Film "Sala Samobójców. Hejter" będzie pokazywany na znanym festiwalu

Najnowsze dzieło Jana Komasy zakwalifikowało się do głównego konkursu prestiżowego Tribeca Film Festival, który będzie się odbywać w Nowym Jorku między 15 a 26 kwietnia 2020 roku. Film "Sala Samobójców. Hejter" zostanie tam zaprezentowany w ramach sekcji International Narrative Competition. Tribeca Film Festival to ważny punkt na mapie międzynarodowych festiwali filmowych i jedna z największych światowych imprez kina niezależnego. Liczba tytułów ubiegających się o udział w festiwalu przekracza 10 tysięcy, a festiwalowe pokazy gromadzą milionową widownię.

Komasa w drodze po kolejną nominację do Oscara?

Samo zaproszenie na festiwal skomentował reżyser "Sali Samobójców. Hejtera". Jan Komasa w oficjalnym oświadczeniu był zaszczycony decyzją jury:

" Bardzo się cieszymy z tego zaproszenia. Szczególnie, że nie kto inny, jak właśnie Robert de Niro, założyciel Tribeca Film Festival, był naszą pierwszą inspiracją dzięki swojej porażającej roli w filmie "Taksówkarz". To, że nasz "Hejter" jako pierwszy polski film znajdzie się w konkursie głównym Tribeca Film Festival, w sercu nowojorskiego Manhattanu, jest dla mnie szczególnym wyróżnieniem. Miejsce, w którym odbywa się festiwal jest bardzo symboliczne, bo nasz film opowiada o wielkim mieście i okrutnych zasadach, jakimi rządzi się życie pomiędzy wieloma gniotącymi się nawzajem warstwami społecznymi. "

Pierwsze recenzje "Sali Samobójców. Hejtera" sugerują, że film przypomina tematycznie dwa zeszłoroczne przeboje, "Jokera" i "Parasite". Obydwa filmy zdobyły po kilka Oscarów, a "Boże ciało" Komasy musiało uznać wyższość koreańskiej produkcji w kategorii "Najlepszy film międzynarodowy". Jednak obecność "Hejtera" na festiwalu filmowym Tribeca sugeruje, że reżyser wraz z twórcami mają nadzieję na powtórzenie festiwalowych sukcesów "Bożego ciała".

Podobieństwa między "Hejterem" a wspomnianym "Jokerem" i "Parasite'em" zauważyli nawet sami twórcy, którzy opisali je w oficjalnym oświadczeniu na temat selekcji do Tribeca Film Festival. Uniwersalny przekaz wszystkich 3 filmów powoduje, że łatwo je zrozumieć, czy zauważyć rzeczywiste sytuacje mieszające się z artystyczną fikcją. Można dodać do tego również fakt, że zarówno "Hejter", jak i "Joker" były mocno inspirowane "Taxi Driverem", co tylko zbliża do siebie obydwie produkcje.

Warto zauważyć również fakt, że manipulacje medialne i fake newsy są wyjątkowo nośne jako punkt zapalny dyskusji - zwłaszcza w USA, gdzie pojawiały się głosy, że wyniki wyborów prezydenckich z 2016 roku mogły być uzależnione od osób trzecich, czy nawet sfałszowane. Czarny PR, mistyfikacja i kłamstwo są zrozumiałe wszędzie, co może pomóc w odbiorze "Hejtera" zagranicznym widzom.

Jeżeli "Sala Samobójców. Hejter" zostanie doceniony na Tribeca Film Festival, a później pojawi się w Cannes, Wenecji i na innych ważnych imprezach filmowych, to możemy być niemalże pewni, iż film Komasy będzie przynajmniej brany pod uwagę przez Akademię Filmową. Zwłaszcza, że jego nazwisko jest już znane oscarowemu gremium, co tylko zwiększy potencjał "Hejtera".

My będziemy mogli się przekonać o tym, czy porównania do "Jokera" i "Parasite" są uzasadnione już 6 marca, kiedy to "Sala Samobójców. Hejter" trafi do kin.