"Rzeczywistość to pułapka". Janelle Monae w nowym zwiastunie przewrotnego horroru „Antebellum”

„Antebellum” to horror, opowiadający o młodej pisarce (w tej roli piosenkarka Janelle Monae, która wystąpiła także w nagrodzonym Oscarem filmie „Moonlight”), która w niewyjaśnionych okolicznościach trafia do dziwnego świata, który przypomina czasy Wojny Secesyjnej.

Stąd zresztą tytuł dzieła. „Antebellum” (dosł. "przed wojną") odnosi się bowiem do czasu sprzed Wojny Secesyjnej, gdy niewolnictwo było w rozkwicie.

"Antebellum" – zwiastun przewrotnego horroru

W sieci zadebiutował właśnie drugi, klimatyczny zwiastun produkcji, podkreślający ten nietypowy aspekt historii, związany z czymś, co wygląda na podróże w czasie(?). Polskie hasło reklamowe filmu to ""Rzeczywistość to pułapka", co jeszcze mocniej podkreśla nietypowy punkt wyjściowy dla historii.

"Antebellum" – ekipa filmowa

Za scenariusz i reżyserię odpowiadają Gerard Bush i Christopher Renz, twórcy shortów i teledysków (w tym do piosenki Jaya-Z „Kill Jay-Z”), którzy tym filmem debiutują w pełnym metrażu. Przed kamerą natomiast, oprócz piosenkarki Janelle Monae, zobaczymy także: Kiersey Clemons, Gabourey Sidibe, Jena Malone, Eric Lange, Jack Huston, Tongayi Chirisa, Marque Richardson, Rob Aramayo i Lily Cowles.

„Anebellum” – kiedy premiera?

Premiera filmu przewidziana jest na 21 sierpnia, również w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że data ta nie ulegnie zmianie. Choć twórcy celowo nie podają jej w samym zwiastunie, wybierając opcję „wkrótce w kinach”, gdyby jednak trzeba było ją przesunąć.

