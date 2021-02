Jared Leto powrócił do roli Jokera. Wygląda jak młody Marilyn Manson

Jared Leto jako Joker wygląda jak młody Marilyn Manson

Zack Snyder pokazał pierwsze oficjalne zdjęcia Jareda Leto w roli Jokera z filmu "Liga Sprawiedliwości". Trzeba przyznać, że różnica w porównaniu do filmu "Suicide Squad" jest ogromna - Książę Zbrodni z Gotham na dużo dłuższe włosy, a przede wszystkim nie ma już tatuaży.

Te zostały zastąpione mocniejszym makijażem oraz bliznami, przez co postać wygląda bardziej jak Joker znany z komiksów, czy filmu "Mroczny rycerz", aniżeli soundcloudowy raper.

Jeśli mielibyśmy go porównać do jakiejkolwiek innej postaci z popkultury, to Leto w roli Jokera najbliżej teraz do młodego Marilyna Mansona - jasny podkład, długie włosy i mocny make-up kojarzą się mocno z wokalistą z przełomu wieków (jak z np. klipu do "Beautiful People"). Zresztą zobaczcie sami:

Dla przypomnienia hicior Mansona:

Zack Snynder porozmawiał przy okazji z magazynem Vanity Fair, w którym wyjaśnił co nieco obecność Leto/Jokera w reżyserskiej wersji "Ligi Sprawiedliwości". Okazało się, że zobaczymy interakcję między Jokerem a Batmanem Bena Afflecka.

Z opisu reżysera wynika, że jeden z najbardziej znanych antagonistów w popkulturze będzie... w pewien sposób postacią pozytywną. Ma się bowiem pojawić w sekwencji koszmaru Batmana (takiego, jaki widzieliśmy w "Batman v Superman") i przypomnieć mu kim jest i jaka jest jego rola w bronieniu świata:

To jest coś bardzo fajnego, bo będzie rozmawiał z Batmanem o byciu Batmanem. To Joker, który analizuje to, kim jest i jak powinien się zachowywać bohater. To jest jedna z tych rzeczy, na którą zasługiwali fani DC Universe. Chodzi mi o to, że Joker Leto i Batman Afflecka nigdy nie mieli żadnej interakcji. Dla mnie to było słabe, że nie znaleźliśmy przez 3 filmy sposobu na to, żeby oni się spotkali. Postanowiłem to naprawić.

Efekt końcowy pracy Snydera zobaczymy już 19 marca 2021 roku, kiedy to na HBO GO pojawi się film "Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera".