Jared Leto zastąpi Johnny'ego Deppa w Piratach z Karaibów?

Jak podaje brytyjski Express, Jared Leto jest w trakcie zaawansowanych rozmów o rolę w nadchodzącym filmie "Piraci z Karaibów". Przez kilka lat wydawało się, że Disney nie ma pojęcia, co chce zrobić z marką. Wiedzieliśmy na pewno, że odsunięty od serii zostanie Johnny Depp, a jego miejsce zajmie ktoś inny.

Plotkowało się, że nowa seria filmów opowie o innej postaci i faktycznie, wygląda na to, że właśnie w tym kierunku pójdą kolejne odsłony serii - kapitan Jack Sparrow pójdzie w odstawkę, a jego miejsce zajmie inny legendarny pirat.

Później potwierdzono, że główną rolę zagra Margot Robbie, a teraz Express podaje, że do obsady nowej wersji "Piratów z Karaibów" dołączy jeszcze Jared Leto.

Jak podaje The Hollywood Insider, Robbie chętnie zagra w filmie z Jaredem Leto ponownie - wygląda na to, że padło akurat na "Piratów z Karaibów". Szkoda, że nie na aktorski film o Barbie, bo Leto byłby całkiem niezłym Kenem.

Z drugiej strony, Johnny Depp zasłynął rolą Sparrowa, ponieważ jak sam przyznał, próbował naśladować Keitha Richardsa z The Rolling Stones. Może dlatego Disney stwierdził, że tym razem po prostu zatrudnią do roli gwiazdę rocka.

Niestety, na razie nie dość, że jest to niepotwierdzona plotka, to jeszcze do tego nie znamy absolutnie żadnych szczegółów dotyczących nowych "Piratów z Karaibów".