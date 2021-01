Jared Leto zgubił swojego Oscara. Od trzech lat nie może go znaleźć

Jared Leto zgubił swojego Oscara

Jared Leto na kilka lat przed zagraniem Jokera w "Suicide Squad" wygrał Oscara. Aktor zgarnął statuetkę za najlepszą rolę drugoplanową w filmie "Witaj w klubie". Oprócz niego nagrodę wygrał również jego ekranowy partner, Matthew McConaughey. W trakcie kilku następnych lat Leto swoją statuetkę... zgubił.

Aktor wyjawił, że ktoś mu ukradł albo przypadkiem zabrał Oscara i nie ma pojęcia, kto jest teraz jego właścicielem.

Leto pojawił się niedawno w programie "The Late Late Show with James Corden", w którym powiedział:

Dowiedziałem się ostatnio, że Oscar zgubił się jakieś 3 lata temu. Nie wiedziałem. Chyba nikt mi o tym nie chciał powiedzieć. Przeprowadzałem się do innego domu w LA i w trakcie przeprowadzki magicznie zniknął. Wszyscy domownicy go szukali. Mam nadzieję, że jest w dobrych rękach. Ale tak, dawno go nie widziałem.

Leto dodał jeszcze:

Istnieje spora możliwość, że ma go ktoś inny. To taka rzecz, której raczej przypadkiem nie wywalasz do śmieci. Mam nadzieję, że ten ktoś się o niego troszczy. Pamiętam, że jak go dostałem, to podawałem go innym - Oscar był tak podrapany i zniszczony, że mam nadzieję, że ktoś się nim odpowiednio zajmuje.

Zdobywca wspomnianego Oscara przy okazji porozmawiał na temat swojej małej roli w nadchodzącej reżyserskiej wersji "Ligi Sprawiedliwości" według Zacka Snydera. Aktor wyjaśnił w rozmowie z Deadline, że bardzo lubi Snydera i docenia jego pracę:

Uwielbiam Zacka Snydera. On od początku był odważny, bardzo konsekwentny i zawsze ufał swojej wizji i swoim aktorom. Jestem podekscytowany, bo nie mogę się doczekać, gdzie on to zabierze.

Wspomniana "Liga Sprawiedliwości" Zacka Snydera ma zadebiutować na HBO Max już w marcu (aczkolwiek jest to data niepotwierdzona przez studio). Na pewno pojawi się jeszcze w tym roku.