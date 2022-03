Jason Momoa dołączył do obsady "Szybkich i wściekłych 10"! Kogo zagra?

Jason Momoa dołączył do obsady Szybkich i wściekłych 10

Aktor potwierdził oficjalnie, że wystąpi w "Szybkich i wściekłych 10". Momoa pojawił się na oficjalnej premierze filmu "The Batman", podczas której porozmawiał co nieco z dziennikarzami. W krótkim small talku z Entertainment Tonight, gwiazdor "Aquamana" wyjawił, że już niedługo zaczną się zdjęcia do najnowszej odsłony "The Fast Saga".

Jak czytamy w transkrypcji wywiadu:

Jadę niedługo zrobić "Szybkich 10", co będzie raczej fajne. Wiecie - mały, niezależny projekcik w Londynie. To miłe, bo zagram złego gościa, czego nie robiłem od wielu lat. Teraz będę w ogóle złym chłopcem. Bardzo wyrafinowanym i stylowym złym chłopcem.

Zamykający dotychczasową serię "Szybcy i wściekli 9" byli jednym z większych hitów pandemii, zarabiając w kinach imponujące 726 milionów dolarów. Nie jest to wynik, który przebił poprzednie części serii, ale i tak twórcy muszą być zadowoleni z performance'u swojej produkcji. Możemy się spodziewać, że zapowiedziane finałowe dwie części przyniosą większe zyski.

Na razie wiemy, że twórcy serii z Vinem Dieslem na czele chcą, żeby do serii powrócił Dwayne Johnson. Niedawno gwiazdor "Kronik Riddicka" opublikował na Instagramie długi, sentymentalny post, w którym błagał wręcz The Rocka, by ten stawił się na planie kolejnych części i "dopełnił swoje przeznaczenie". Były wrestler kategorycznie odmawiał.

Jak podaje portal Variety, "Szybcy i wściekli 10" mieli pierwotnie zadebiutować w kinach 7 kwietnia 2023 roku. Studio postanowiło jednak przesunąć debiut filmu na 19 maja 2023 roku.