Jason Momoa i Dave Bautista wystąpią razem w komedii akcji! O czym opowie film?

Duet podobno przez cały tydzień chodził po Hollywood i szukał studia, które sfinansuje ich projekt. Scenariusz przygotowuje Jonathan Tropper (który współpracował z Momoą i Bautistą przy serialu "See" dla Apple TV+). Panowie w końcu dogadali się ze studiem MGM, które jest odpowiedzialne za serię o Jamesie Bondzie.

Jason Momoa przedstawił pierwsze zdjęcie z filmu "Aquaman and the Lost Kingdom"

Według Deadline, duet ma zagrać braci w komedii akcji pokroju "Zabójczej broni", którą nakręcą na Hawajach. Cała sprawa zaczęła się w sierpniu 2021 roku, kiedy to Dave Bautista napisał na Twitterze prostą propozycję:

Tak rzucę to w przestrzeń i zobaczę co się wydarzy. Lecimy - ja i Momoa w komedii akcji typu "Zabójcza broń" w reżyserii Davida Leitcha. Okej! Tak to wygląda. Teraz czekamy.