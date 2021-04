Jason Momoa jako gwiazda nowego filmu Netflix. Oto pierwsze zdjęcia ze "Sweet Girl"

Netflix pokazał zdjęcie z nowego filmu Jasona Momoy

Kilka miesięcy temu Netflix potwierdził, że zamierza wydać nowe filmy pełnometrażowe co tydzień przez cały rok. Niedawno poznaliśmy szczegóły dotyczące "Tlenu", a teraz platforma pokazała zdjęcie z filmu "Sweet Girl" z Jasonem Momoą w roli główniej. Produkcja ma zadebiutować już 20 sierpnia 2021 roku. W nowym filmie Momoa gra męża zmarłej kobiety, który wraz ze swoją córką wyrusza w podróż, by ukarać morderców swojej żony.

W filmie oprócz Jasona Momoy pojawią się: Manuel Garcia-Rulfo, Amy Brenneman, Adria Arjona oraz Justin Bartha. Reżyserem filmu "Sweet Girl" jest Brian Mendoza, natomiast Jason Momoa został producentem obrazu dla Netflix. Pomagają mu w tym Brad Payton i Jeff Fierson - z tym pierwszym Momoa pracował przy okazji serialu "Frontier".

Nie jest to jedyny projekt Netfliksa, w który zaangażowany jest Jason Momoa - aktor ma wystąpić w filmie "Slumberland", adaptacji "Little Nemo in Slumberland". Ten film ma jednak zadebiutować dopiero w 2022 roku.

W planie Netflix są jeszcze kolejne filmy - wśród nich jest m.in. "Armia umarłych" Zacka Snydera, w której Dave Batista zmierzy się z tysiącami zombie w Las Vegas. Produkcja ma zadebiutować 21 maja 2021 roku.

Jeśli chodzi o Momoę, to aktor nie musi za bardzo narzekać na brak projektów - niedługo do produkcji trafi "Aquaman 2", który ma zadebiutować w kinach w grudniu 2022 roku.