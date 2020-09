Jason Momoa ma żywot, którego tylko pozazdrościć. Aktor grał na basie z Lesem Claypoolem

Jason Momoa od dawna pokazywał światu swoją miłość do rocka i metalu. Od kilku lat jest też aspirującym basistą, grającym na własnym, customowym sprzęcie przygotowanym przez Fendera. Z racji tego, że Momoa chce się nadal uczyć, to gwiazdor postanowił odwiedzić samego mistrza instrumentu, czyli Lesa Claypoola z Primusa.

Jason Momoa uczy się grać na basie od Lesa Claypoola

Gwiazdor "Aquamana" wpadł niedawno do domu Claypoola, gdzie nie tylko pouczył się tajników grania na basie, ale też przy okazji połowił z legendą rybki, pograł w pinballa i relaksował się w studiu wokalisty Primusa.

Wszystko zostało udokumentowane za pomocą zdjęć i filmików na Instagramie, a zwieńczeniem ich tygodniowej przygody jest wideo, na którym Momoa i Claypool grają "My Name Is Mud" (lider Primusa siedzi za perkusją, Momoa plumka na basie). Zobaczcie sami:

" Zakochałem się w tej rodzinie! Dziękuje bardzo za przyjęcie nas i podzielenie się swoim domem. To był niezwykły tydzień. Tyle pięknych rzeczy, tyle tworzenia sztuki z przyjaciółmi. Nie mogę się doczekać, aż podzielimy się swoimi opowieściami. "

Za to kilka godzin później Momoa podzielił się zdjęciami ze Slashem. Aktor przeprowadzał wywiad z gitarzystą na potrzeby magazynu Gibson Guitar:

Tylko pozazdrościć.