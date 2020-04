Jason Momoa o swojej postaci w "Diunie": "Jest jak Han Solo"

Już za kilka miesięcy do kin trafi nowa adaptacja słynnej powieści fantasy pod tytułem "Diuna". W filmie Denisa Villeneuve'a wystąpi plejada gwiazd, między innymi Jason Momoa. Aktor postanowił opowiedzieć o postaci, w którą się wciela.

O "Diunie" Villeneuve'a znowu zrobiło się głośno, ponieważ w połowie kwietnia 2020 roku do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z filmu, przedstawiające głównych bohaterów.

Wśród nich znalazł się Duncan Idaho - mistrz broni białej, którego zagrał Jason Momoa. Gwiazdor "Aquamana" rozmawiał na temat postaci w programie The Ellen Degeneres Show. Postanowił porównać swojego bohatera do popkulturowej ikony ze świata "Star Wars" - samego Hana Solo.

"

Zagrałem Duncana Idaho, który jest w pewnym sensie mistrzem miecza, co czyni go prawą ręką Księcia Leto, granego przez Oscara Isaaca. To pierwsza osoba, która zostaje wysłana do krainy Diuny i tam właśnie poznaję bohatera granego przez Javiera Bardema. Nie wierzę, że grałem scenę z Javierem Bardemem! To naprawdę ogromny film, a ja jestem w nim trochę rodzajem Hana Solo w tej grupie. On jest takim wojownikiem-łajdakiem, który chroni Timothéego Chalameta i służy Oscarowi Isaacowi. "