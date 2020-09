Jason Momoa stwierdził, że praca przy "Lidze Sprawiedliwości" była "chu*owa"

Jason Momoa wyjawił, że obsada "Ligi Sprawiedliwości" była potraktowana bez szacunku i zwyczajnie "chu*owo" w trakcie dokrętek prowadzonych przez Jossa Wheadona.

Ray Fisher, który grał Cyborga w filmie "Liga Sprawiedliwości" kilka miesięcy temu wyjawił, że obsada była traktowana beznadziejnie przez Jossa Wheadona, reżysera który dokończył film, gdy z projektu odszedł Zack Snyder (samobójstwo córki). Warner Bros. odpowiedziało na jego zarzuty, zaprzeczając doniesieniom. Momoa wówczas wsparł swojego kolegę z planu na Instagramie.

Teraz aktor postanowił po raz kolejny wesprzeć Raya Fishera. Momoa wrzucił na Instagrama post, w którym wyjawił, że aktorzy byli traktowani "chu*owo", a zarzuty Fishera powinny zostać dokładnie zbadane:

"

TO SIĘ MUSI SKOŃCZYĆ! POWINNIŚCIE SPOJRZEĆ NA DONIESIENIA RAYA FISHERA I WSZYSTKICH TYCH, KTÓRZY TEGO DOŚWIADCZYLI POD OKIEM WARNER BROSA. Moim zdaniem to poje*ane, że udostępnili oświadczenie o Frostym, żeby odwrócić uwagę, kiedy Ray Fisher opowiadał, jak chu*owo nas traktowano na dokrętkach do "Ligi Sprawiedliwości". Było poważnie. Tam powinno być dochodzenie i ludzie powinni ponieść odpowiedzialność za swoje zachowanie. "