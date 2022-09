Jason Momoa ściął swoje piękne loki. Wszystko po to, by zwrócić uwagę na poważny problem [WIDEO]

Jason Momoa wdaje się w ślady swojego filmowego superbohatera i stara się dołożyć coś od siebie w sprawie ochrony oceanów. W przeciwieństwie jednak do Aquamana, aktor nie mierzy się z Black Mantą i Ocean Masterem - jego wróg jest znacznie bardziej prawdziwy i przez to bardziej niebezpieczny. Mowa o zagrożeniu jednorazowymi narzędziami z plastiku.

Momoa wrzucił na swojego Instagrama wideo, na którym ktoś ścina mu jego ikoniczne loki, które po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć już w "Grze o tron". Aktor skorzystał z tej okazji, żeby opowiedzieć o pewnym problemie, który spędza mu sen z powiek.

Jak słyszymy w wideo:

Ścinam swoje włosy. Robię to z powodu... jednorazowych plastików. Denerwują mnie plastikowe butelki. Musimy przestać. Plastikowe sztućce, całe to g*wno. To potem dostaje się do naszych oceanów, do naszych ziem.