Jason Momoa zagra w "Soniku 2"? Aktorowi zaproponowano rolę w filmie na podstawie gier

Już niedługo mają ruszyć zdjęcia do kontynuacji filmu "Sonic. Szybki jak błyskawica". Jedną z głównych ról zaproponowano podobno nawet samemu Aquamanowi.

Jason Momoa wystąpi w Soniku 2?

Twórcy filmu o jeżu Soniku zaoferowali podobno rolę gwieździe "Aquamana" i "Gry o Tron", Jasonowi Momoi. Aktor miałby użyczyć głosu Knucklesowi, czerwonemu przyjacielowi Sonica. Według raportów The Illuminerdi, czerwona kolczatka ma mieć sporą rolę w kontynuacji przygód niebieskiego jeżyka. To by tłumaczyło czemu Paramount Pictures chce filmowej gwiazdy w swojej obsadzie.

Wygląda też na to, że postać będzie bardzo przypominała swój growy pierwowzór - to znaczy będzie dość poważna, ale jednocześnie łatwowierna. Według twórców filmu, Momoa pasuje idealnie do roli Knucklesa i świetnie oddałby te cechy bohatera.

Z raportu The Illuminerdi wynika, że obecnie piłka jest po stronie aktora. Innymi słowy - Paramount zaproponowało mu rolę, a teraz Momoa musi podjąć decyzję, czy zgadza się na kontrakt, czy też nie.

Jeśli jego odpowiedź zabrzmi "tak", to dołączy do Bena Schwartza w studiu nagraniowym. Panowie grający Sonica i Knucklesa będą ze sobą mocno współpracowali przy - jak twierdzi Schwartz - "kozackim scenariuszu sequela". Aktor w rozmowie z Comicbook.com stwierdził, że nagrania do kontynuacji są już tuż-tuż:

Wiem, że powstaje już kontynuacja i zamierzają niedługo zacząć zdjęcia. Ale ja jestem tylko głosem bohatera, więc nie znam dokładnych dat. Ale jestem podekscytowany, przeczytałem scenariusz i jest kozacki.

Niestety, na razie nie znamy oficjalnej daty premiery filmu. Ze wspomnianych doniesień The Illuminerdi wynika, że zdjęcia mają ruszyć już w maju 2021 roku.