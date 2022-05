Jason Momoa "zeznał" w sprawie Depp vs Heard: "zostawiała w basenie brązowe ryby" [WIDEO]

Depp vs Heard - zobaczcie genialną przeróbkę z Jasonem Momoą

Duet Jason Momoa - Amber Heard pojawił się razem na ekranie w filmach "Liga Sprawiedliwości" i "Aquaman". Chociaż szefostwo Warner Bros. chciało usunięcia aktorki z nadchodzącego "Zaginionego królestwa" z powodu "braku chemii między aktorami" (którzy grali zakochanych w sobie ludzi).

W końcu (podobno) reżyserowi Jamesowi Wanowi i gwiazdorowi filmu udało się przekonać włodarzy Warnera do tego, by Heard jednak się pojawiła na ekranie, aczkolwiek w bardzo okrojonej roli - z zeznań przyjaciół Heard wynika, że jej udział ogranicza się do początku i samiuśkiego końca filmu (nie chcemy rzucać spoilerami dot. "Aquamana 2").

Na tym sprawa się jednak nie skończyła, bo utalentowany youtuber GeoMFilms stworzył wideo-parodię z Momoą w roli głównej. Aktor jest w nim jednym ze świadków podczas trwającej obecnie rozprawy Depp vs Heard. Tam zeznaje, że pracował z Heard przy filmie "Aquaman" jako "woźni" (przez co prawnik Deppa przekazuje aktorowi: "On nie jest woźnym, to prawdziwy Aquaman, hehehe"), a następnie opowiada o "brązowych rybach", które Heard miała zostawiać w basenie, gdzie nagrywali podwodne sceny.

Te fekalne nawiązania, śmiech Johnny'ego Deppa i piękny montaż sprawiają, że wiele osób w komentarzach pisze o tym, jak bardzo realistyczne jest to wideo. W końcu sama rozprawa jest na tyle absurdalna, że "gościnny" występ na sali sądowej Jasona Momoi nie byłby specjalnie zaskakujący.

Wiecie - takie "special guest star" jak w większości popularnych sitcomów. Coś jak Brad Pitt w "Przyjaciołach". Zobaczcie piękną przeróbkę poniżej:

Przypominamy, że rozprawy w procesie o zniesławienia między Deppem a Heard trwają od 11 kwietnia 2022 roku. Całość jest transmitowana za darmo na YouTubie i w różnych programach telewizyjnych.