Jason Statham w akcji na planie Guy'a Ritchiego [WIDEO]

Guy Ritchie najwyraźniej nie może doczekać się swojego nowego filmu tak bardzo jak jego fani i jak najszybciej chce się nim podzielić z widownią. By osłodzić oczekiwanie na premierę produkcji, która jeszcze do niedawna miał nosić tytuł "Five Eyes", udostępnił na Instagramie krótkie wideo przedstawiające pracę na planie oraz pierwsze urywki filmu z udziałem gwiazdorskiej obsady.

Jason Statham i Aubrey Plaza na planie Guy'a Ritchiego [WIDEO]

W wideo zaprezentowanym przez samego reżysera, widzimy ekipę i obsadę podczas pracy, a także kilka krótkich ujęć z filmu Jasonem Stathamem i Aubrey Plazą w rolach głównych. I choć to tylko krótka zakulisowa zajawka, doskonale wprowadza w klimat znany z poprzednich filmów Ritchiego i sprawia, że jeszcze bardziej nie możemy się doczekać premiery.

Ritchie poinformował w swoim poście, że aktualnie jest w drugim tygodniu zdjęć i że odbywają się one w Turcji. Pierwszy tydzień ekipa filmowa spędziła w Doha w Katarze.

O czym będzie nowy film Guy'a Ritchiego?

Fabuła nowego filmu Guy'a Ritchiego będzie skupiała się na misji agenta MI6, który przemierza świat, by powstrzymać majętnego handlarza bronią przed wprowadzeniem na rynek nowatorskiej śmiercionośnej technologii zagrażającej całej ludzkości. By osiągnąć cel, musi wkupić się w łaski niebezpiecznego miliardera oraz współpracować ze specem od zaawansowanych technologii.

Choć nasze typy obsadowe były nieco inne, wszystko wskazuje na to, że Jasonowi Stathamowi (grającemu główną rolę) partnerować będzie Aubrey Plaza, która wcieli się w ekspertkę z dziedziny high-tech. Powyższe wideo dostarcza również dowodów na to, że w filmie wystąpią Cary Elwes i Bugzy Malone. Zgodnie z niedawnymi doniesieniami, w projekt zaangażowani są także Hugh Grant i Josh Hartnett.

Nowy film twórcy "Przekrętu" póki co nie ma jeszcze tytułu ani (tym bardziej) ustalonej daty premiery, jednak dobra atmosfera na planie i prace widocznie posuwające się do przodu pozwalają być dobrej myśli i oczekiwać gotowego dzieła na przełomie 2021 i 2022 roku.