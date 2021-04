Jeden z najlepszych komiksów o Batmanie doczeka się filmu. Zobaczcie zapowiedź "Długiego Halloween"

Batman: Długie Halloween doczeka się filmowej wersji

Co ciekawe, DC Animation stworzyło też nową szatę graficzną - ta przypomina teraz bardziej styl wizualny gier o Batmanie od Telltale. Wrażenie robi również obsada filmu "The Long Halloween". Batmana zagra gwiazdor "Supernatural" Jensen Ackles, natomiast w Selinę Kyle/Catwoman wcieli się zmarła Naya Rivera, dla której to była ostatnia rola.

Poniżej możecie zobaczyć oficjalny zwiastun "Batman: The Long Halloween":

Oglądaj

Film bazuje na legendarnej opowieści o Batmanie od Jepha Loeba i Tima Sale'a. Historia opowiada o tragicznym morderstwie w trakcie Halloween, przez które młody Batman podejmuje współpracę z kapitanem Gordonem i prokuratorem Dentem. Razem opracowują plan pokonania Carmine'a Falcone'a, szefa kryminalnej rodziny Falcone. Ale kiedy podczas Dnia Dziękczynienia i Gwiazdki giną kolejne osoby, trójka "bohaterów" odkrywa, że sprawcą wszystkich zbrodni jest seryjny morderca, a nie gang.

"Batman: The Long Halloween" był jedną z głównych inspiracji dla "Mrocznego rycerza" Christophera Nolana (współpraca Batmana, Gordona i Denta; obecność Falcone'a), a także nadchodzącego filmu "The Batman" Matta Reevesa z Robertem Pattinsonem w roli głównej. Trudno się dziwić - to w końcu jedna z najlepszych opowieści o Zamaskowanym Krzyżowcu.

Oprócz Jensena Acklesa, w obsadzie znajdują się m.in. Josh Duhamel, David Dastmalchian, Troy Baker, Jack Quaid i Fred Tatasciore. Pierwsza część ekranizacji "Długiego Halloween" ma zadebiutować latem tego roku na płytach Blu-Ray, a także w wersji cyfrowej.