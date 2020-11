Jeden z najpotężniejszych Jedi był tak naprawdę Sithem? Szokująca teoria fanów "Star Wars"

Seria "Star Wars" od samego początku wykorzystywała motyw lawirowania pomiędzy Jasną a Ciemną stroną Mocy. Na tym wątku bazują trzy trylogie "Gwiezdnych Wojen". Czy to możliwe, że oprócz Dartha Vadera i Kylo Rena stronę w konflikcie zmienił jeszcze jeden Jedi i nikt tego nie zauważył?

"Gwiezdne Wojny" - w Radzie Jedi działał ukryty Sith?

Trylogia prequeli "Gwiezdnych Wojen" nie cieszy się zbyt dużym uznaniem wśród fanów kosmicznej sagi. Jednym z niewątpliwych plusów produkcji stworzonych przez George'a Lucasa była postać Mace Windu. Mistrz Jedi z miejsca stał się ulubieńcem widzów, nie tylko z powodu szacunku w Radzie Jedi, wielkiej mądrości i jeszcze większej umiejętności posługiwania się mieczem świetlnym, ale głównie dlatego, że grał go Samuel L. Jackson.

Na Redditcie pojawiła się jednak teoria ukuta przez użytkownika o nicku Jondarig1, która rzuca nowe światło na postać Mace'a Windu. Według redditora mistrz Jedi był w rzeczywistości ukrytym Lordem Sith.

Jondarig1nie rzuca oczywiście słów na wiatr i swoje twierdzenie stara się poprzeć serią dowodów. Windu zasłynął jako twórca stylu walki na miecze świetlne znanym jako Forma VII, Juyo lub Vaapad. Była to odmiana najbardziej agresywna i nieprzewidywalna ze względu na fakt, że przy korzystaniu z niej należało poddać się emocjom, co z kolei było prostą drogą do przejścia na Ciemną stronę Mocy. Jednak nie sam charakter stylu przykuł uwagę redditora, tylko cel jego powstania. Windu stworzył Formę VII, by walczyć z Sithami. Po co jednak powoływać do życia nowy rodzaj posługiwania się mieczem świetlnym, jeśli w okresie, w którym żył mistrz, mroczni Jedi praktycznie nie istnieli?

Według teorii Windu stworzył Formę VII do bardziej niecnych planów - miał zwieść młodego Anakina Skywalkera na Ciemną stronę Mocy, za pomocą manipulacji. Przez lata robił wszystko, by najpierw chłopak uwierzył w Jedi, a potem się stopniowo oddalał się od nauk Zakonu. Windu udało się to osiągnąć, metodycznie zrażając Anakina do siebie i innych mistrzów. Wszystko po to, by wcielić w życie plan swojego prawdziwego pana - Palpaine'a, czyli Dartha Sidiousa. Zdaniem twórcy hipotezy Windu działał jako podwójny agent przyszłego imperatora. Nie tylko urabiał młodego Jedi, ale również dostarczał swojemu panu kluczowych informacji na temat ustaleń Rady Jedi.

"Gwiezdne Wojny" - Mace Windu był Sithem?

Teorię podważa jednak potyczka pomiędzy Windu a Palpatine'em. W "Zemście Sithów" plany Sidiousa zostały przejrzane i mistrz wdał się w walkę z ukrytym wrogiem, finalnie ginąc podczas pojedynku. Niewykluczone jednak, że Windu wierzył do końca w kłamstwa Palpatine'a i liczył na to, że po obaleniu Republiki i Jedi, zostanie jego prawą ręką. Sidious wiedział jednak większy potencjał w młodym Anakinie i dlatego postanowił zabić swojego dawnego sługę. Poza tym śmierć Windu z ręki Palpatine'a wpisywałby się w Zasadę Dwóch, której przestrzegają Sithowie.

Chociaż Jondarig1 o tym nie wspomina, warto zwrócić uwagę na ostrze, którym posługiwał się Mace Windu. Miecz mistrza znacznie różnił się od oręża innych Jedi, które zazwyczaj emitowały wiązkę światła w kolorze zielonym lub niebieskim. Windu posługiwał się jednak fioletowym ostrzem. W niekanonicznym już w świecie "Star Wars" Expanded Universe, ten kolor klingi symbolizował moralną dwuznaczność jej posiadacza, a co za tym idzie jego skłonności zarówno do Jasnej, jak i Ciemnej strony Mocy. Ta informacja w pełni koresponduje z teorią fana, bo jesli Windu rzeczywiście byłby ukrytym Sithem, z pewnością nauczyłby się Ciemnej strony Mocy, by potem poznać tajniki się Jasnej strony, by nie budzić podejrzeń innych członków Zakonu.

Jak było w rzeczywistości? Oficjalnie Widnu, choć porywczy i skłonny do nadmiernej agresji jest uznawany za postać jak najbardziej pozytywną, która nie miała żadnych powiązań z Palaptine'em. Być może fan, który stworzył teorię nie jest w stanie przełknąć gorzkiej prawdy na temat natury Zakonu Jedi, która nieintencjonalnie doprowadziła do jego upadku, skazując Anakina Skywalkera na przemianę w Dartha Vadera i narodzin Imperium.

Czy Mace Windu był ukrytym Sithem? Tak Nie wiem Nie

Zobacz też: Jak powstał miecz świetlny Dartha Vadera? Zagadka w końcu rozwiązana