Kina mają realny problem. Jedna z największych sieci na świecie zbankrutuje do końca roku

Sytuacja na giełdach Wall Street w kategorii "rozrywka" była dość nieciekawa we wtorek 13 października. Nie tylko Disney zapowiedział, że zamierza w przyszłości bardziej skupić się na streamingu, niż na filmach kinowych, ale też absolutny gigant AMC Entertainment wyjawił, że może stracić całą swoją gotówkę jeszcze w 2020 roku.

Jedna z największych sieci kin na świecie zbankrutuje?

W USA, które jest największym rynkiem filmowym na świecie, kina są otwierane powoli i operują z limitem osób. Najgorsza sytuacja jest w Nowym Jorku i Los Angeles, czyli największych miastach Stanów Zjednoczonych - tam bowiem w ogóle nie ma pozwolenia na funkcjonowanie kin.

Z tego względu AMC, które już wcześniej miało długi, wyjawiło na spotkaniu z inwestorami, że dosłownie gotówki starczy im maksymalnie do początku przyszłego roku.

Firma zaznaczyła, że musiała by dostać "twardą zimną gotówkę" do tego, by funkcjonować w kolejnych miesiącach. W obecnych czasach o takie pożyczki będzie trudno, a Wall Street już spekuluje, że AMC Entertainment będzie po prostu zmuszone do ogłoszenia bankructwa.

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu AMC złożonym do amerykańskiej giełdy:

" Istnieje możliwość, że niektóre źródła spieniężenia mogą zostać zamknięte lub wygenerują za małą ilość gotówki, by zapewnić firmie płynność finansową do czasu, gdy ta będzie mogła powrócić do generowania normalnych operacyjnych dochodów. "

Jak w rozmowie z Deadline wyjawił jeden z analityków z Wall Street:

" Naprawdę nie wiem, jak mogą nie zbankrutować. Do końca stycznia nie będą mieli pieniędzy. A większość firm nie ogłosi bankructwa, kiedy nie mają 10 milionów dolarów w gotówce. W końcu prawnikom też trzeba zapłacić. "

AMC ma długi wynoszące około 5 miliardów dolarów. Głównie dlatego, że jeszcze przed pandemią dokonała wielu zakupów i poprawiła standardy w swoich kinach.