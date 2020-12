Jeff Bridges jest chory na raka. Aktor poinformował o tym, jak się czuje

Jeff Bridges poinformował o swoim stanie zdrowia

Aktor kilka miesięcy temu poinformował, że walczy z chłoniakiem (nowotworem układu chłonnego). Od tamtego czasu Jeff Bridges raczej milczał - aż do 14 grudnia, kilka dni po swoich urodzinach, kiedy to postanowił się podzielić aktualizacją dotyczącą swojego stanu zdrowia.

Bridges uspokoił wszystkich, tłumacząc, że czuje się dobrze. Dodał, że ogolił się na łyso, a także... kupił sobie szczeniaczka o imieniu Monty (czyżby nawiązanie do Monty'ego Pythona?). Aktor wygląda całkiem nieźle, a na zdjęciu widzimy go uśmiechniętego. Z drugiej strony, kto nie miałby uśmiechu na ustach, mając takiego słodkiego stworka na kolanach. Zresztą zobaczcie sami:

Legendarny aktor poinformował o swojej diagnozie w październiku 2020 roku. Bridges wyznał, że walczy z chłoniakiem, co skomentował na swoim blogu słowami:

Czuję się bardzo szczęśliwy, że mam wokół siebie zespół świetnych lekarzy, a prognoza jest bardzo dobra. Zaczynam właśnie leczenie i będę wam dawał znać, jak idzie mi powrót do zdrowia.

Jako że Bridges jest Kolesiem również w prawdziwym życiu, aktor zadedykował swojego bloga innym osobom. Od tamtego czasu zachęcił fanów do sprawdzenia muzyki nagrywanej przez jego przyjaciela Johna Goodwina, a także o wpłacanie pieniędzy na organizację charytatywną No Kid Hungry. Zdradził również, że pracuje nad książką z mistrzem Zen, Bernie'em Glassmanem. Życzymy Jeffowi Bridgesowi rychłego powrotu do zdrowia.