Jeff Goldblum zagra teraz Zeusa w filmie "KAOS". Zastąpi w tej roli Hugh Granta

Jeff Goldblum zastąpi Hugh Granta w roli Zeusa w serialu KAOS

Netflix zamierza poruszyć grecką mitologię we własnym serialu "KAOS", który zrealizuje twórca "End of the F***ing World". Jak podaje Deadline, pierwotnie szefa bogów Zeusa miał zagrać Hugh Grant, jednak plany się zmieniły i rola trafiła teraz do Jeffa Goldbluma.

Jak wynika z zapowiedzi serialu, Goldblum wcieli się w przepotężnego, ale jednocześnie niepewnego siebie i szukającego zemsty Zeusa. Ten długo był królem bogów, ale pewnego dnia wstaje i odkrywa, że ma na czole zmarszczki. Wówczas staje się neurotyczny, przepełniony paranoją i niebezpieczny dla otoczenia. Wszędzie szuka bowiem ludzi, którzy spiskują i chcą jego upadku.

Oprócz Goldbluma, w serialu "KAOS" zagrają m.in. Janet McTeer ("Ozark"), Cliff Curtis ("Avatar: Istota wody"), David Thewlis ("Fargo"), Killian Scott ("Dublin Murders"), Misia Butler ("The School for Good and Evil"), Leila Farzad ("I Hate Suzie"), Nabhaan Rizwan ("Station Eleven"), Rakie Ayola ("The Pact") oraz Stanley Townsend ("The Current War").

Serial opisywany jest jako "odważny, przepełniony czarnym humorem, współczesny rzut oka na Grecką mitologię" i ma "eksplorować miłość, władzę i życie w mitologicznych podziemiach". Tak jak wspomnieliśmy, twórcą serialu jest odpowiedzialny za "End of the F***ing World" Charlie Covell.

Jak twierdzi Netflix, serial ma nas "rozbawić, zapewnić rozrywkę, ale także poruszyć". Cóż, o tym przekonamy się w przyszłości. Na razie "KAOS" nie ma ustalonej daty premiery.