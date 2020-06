Jennifer Hudson błyszczy jako Aretha Franklin w filmie "Respect". Zobaczcie zwiastun

Zwiastun zaczyna się od fragmentu, w którym Hudson śpiewa utwór "Respect" (oczywiście to on zainspirował film), a za nią na scenie stoją ogromne świecące się litery, tworzące dokładnie to słowo. Zaraz potem przechodzimy natomiast do ujęć z czasów, gdy Franklin nie była jeszcze popularną wokalistką.

Jennifer Hudson jako Aretha Franklin w filmie Respect

"Respect" opowiada o życiu Arethy Franklin i przedstawi nam jej drogę do stania się legendą - od początków śpiewania w kościele swojego ojca, aż do stania na estradzie. Film wyreżyserował Liesi Tommy, a oprócz Hudson w filmie pojawią się m.in.: Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald, Queen Latifah, Mary J. Blige, Marc Maron, Tate Donovan, Tituss Burgess and newcomer Sky Dakota Turner.

Franklin zmarła w wieku 76 lat w 2018 roku. Do tego czasu była aktywną członkini produkcji "Respect" i nadzorowała powstawanie filmu. Artystka doczekała się 18 nagród Grammy, będąc nominowana 44 razy. Zobaczcie zwiastun biografii legendarnej wokalistki:

Film początkowo miał się pojawić w kinach w sierpniu, ale pandemia koronawirusa skutecznie w tym przeszkodziła. Na razie datę premiery w USA wyznaczono na dzień Bożego Narodzenia, a reszta świata ma zobaczyć "Respect" 15 stycznia 2021 roku.