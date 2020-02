Jennifer Lawrence gwiazdą nowej komedii sci-fi Netfliksa. Co wiemy o "Don't Look Up"?

Jennifer Lawrence to jedna z największych filmowych gwiazd XXI wieku, która jest kojarzona z dużymi franczyzami filmów akcji. W ramach przerwy od "X-Men" i "Igrzysk śmierci", aktorka występowała jednak w mniejszych, bardziej artystycznych produkcjach, jak "Mother!", czy "Czerwona jaskółka". Wygląda na to, że Lawrence będzie kontynuowała granie w bardziej kameralnych produkcjach.

Jennifer Lawrence gwiazdą nowej komedii Netfliksa

Portal Deadline zdradził bowiem, że aktorka ponownie będzie współpracowała ze scenarzystą/reżyserem Adamem McKayem (grała w jego filmie "The Big Short"). Tym razem duet przygotowuje komedię science-fiction dla Netfliksa. Produkcja nosi tytuł "Don't Look Up", a platforma streamingowała podzieliła się pierwszymi szczegółami na temat fabuły, które brzmią następująco:

" Film opowie historię dwóch nieznanych astronomów, którzy są wysłani na wielkie medialne tournee, gdzie będą ostrzegali mieszkańców przed wielką asteroidą zmierzającą w kierunku Ziemi. "

Na temat projektu wypowiedział się wspomniany Adam McKay, który jest scenarzystą oraz producentem filmu "Don't Look Up":

" Jestem podekscytowany, że zrobię ten film z Jen Lawrence. Ona jest tym, co w XVII wieku określano jako "dynamiczny talent". A fakt, że Netflix chce, by film był międzynarodowym hitem sprawia, że jesteśmy bardzo zdeterminowani z moją drużyną. "

Produkcja filmu "Don't Look Up" ma się rozpocząć już w kwietniu 2020 roku. Niestety nie wiemy, czy McKay będzie także reżyserem obrazu. Data premiery nadchodzącego tytułu od Netfliksa jest nieznana.